Und läuft und läuft und läuft: Wer kennt ihn nicht, den VW Käfer, mit über 21,5 Millionen Fahrzeugen eines der meistverkauften Automobile der Welt? Der legendäre Volkswagen mit luftgekühltem Vierzylinder-Boxermotor und Heckantrieb ist mehr als ein Auto, er ist auch ein Symbol des westdeutschen Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Sonderausstellung im Auto- und Traktormuseum in Uhldingen-Mühlhofen zeigt die Entwicklung des Kultautos an vielen Beispielen und einige originellen Modifikationen.

Ein Blick in die neue Sonderausstellung. | Bild: Kleinstück, Holger

Ausstellung läuft bis Januar 2025

Offiziell eröffnet wird die Ausstellung am 31. März zum zehnjährigen Bestehen des Museums, ist aber bereits jetzt zu sehen – und das bis zum 6. Januar 2025. Über 30 verschiedene Käfer, vom Brezelkäfer aus dem Jahr 1951 bis hin zum letzten VW Käfer „Última Edición“, im mexikanischen Puebla im Jahr 2003 vom Band gelaufen, sind auf zwei Stockwerken ausgestellt.

Im Jahr 2003 wurden in Mexiko die letzten 3000 Käfer „Última Edición“ aufgelegt. Dieser „Hellblaue“ ist einer der allerletzten fabrikneuen Käfer; er war nie auf der Straße unterwegs. | Bild: Kleinstück, Holger

„Wir sind gut gestartet und freuen uns, dass das Museum wieder angenommen wird. Wir haben eine schöne, spannende Saison vor uns mit vielen Veranstaltungen“, sagt Sylvia Georgi, Assistentin der Geschäftsleitung, mit Blick auf das zehnjährige Bestehen. Im Vorjahr kamen rund 90.000 Besucher und damit fast schon wieder so viele wie vor Corona.

Zum zehnjährigen Bestehen des Museums ist nun die neue Sonderausstellung aufgebaut. „Zwei Jahre werden wir eine faszinierende Zeitreise mit dem legendären VW-Käfer präsentieren“, erläutert Georgi. Die 30 Käfer wurden über mehrere Monate hinweg zusammengetragen, jedes Fahrzeug wurde genau geprüft. Warum das so ist, erklärt Georgi: „Das Gesamtbild der Ausstellung haben wir stets vor Augen, alles muss perfekt zusammenpassen und auch mit dem restlichen Teil des Museums harmonieren.“

Dieser Käfer wurde genutzt, um das Fahren und die Technik professionell zu schulen. Der „nackte“ Käfer war viele Jahre in Wolfsburg bei VW ausgestellt. | Bild: Kleinstück, Holger

Spannende und unterhaltsame Geschichte

Die Besucher erhalten ausführliche Erläuterungen zur Geschichte des VW Käfer, der ab den 1930er-Jahren bis 2003 gebaut wurde. Die Geschichte des Käfers sei auch etwas die Geschichte Deutschlands – technisch, politisch und wirtschaftlich spannend und unterhaltsam, sagt Sylvia Georgi. „Die Geschichte haben wir dargestellt mit vielen informativen Bildern, Statistiken und historischen Fotos, mit denen man sich wirklich intensiv einlesen kann.“

Ein 1965 gebauter Käfer Cabrio mit 34 PS – geliefert von Karmann Osnabrück. Bis 1965 wurden rund 26.000 Fahrzeuge auf Basis „Ovali“ abgesetzt. | Bild: Kleinstück, Holger

1934 erhielt Ferdinand Porsche vom Reichsverband der Deutschen Automobilindustrie den Auftrag, einen Volkswagen zu entwickeln: für vier Personen, Verbrauch maximal sieben Liter auf 100 Kilometer, Preis maximal 1000 Mark. Für die geplante Produktion von täglich 1000 Fahrzeugen wurde die Stadt Fallersleben gegründet, heute ein Stadtteil von Wolfsburg. Erste Prototypen wurden gebaut, doch der Krieg bremste weitere Aktivitäten aus.

Das Museum Eröffnet wurde die Einrichtung zu Ostern 2013 als Traktormuseum, vier Jahre später kamen viele Oldtimer des Automuseums Busch in Wolfegg hinzu, weshalb der Name in Auto- und Traktormuseum Bodensee geändert wurde. Das Museum bietet auf einer Ausstellungsfläche von 10.000 Quadratmetern eine Zeitreise durch 100 Jahre Stadt- und Landleben. Es zeigt über 350 Automobile, Motorräder und Traktoren. Überall gibt es etwas zu entdecken: Hier eine alte Schule, dort ein Laden mit Haushaltsartikeln, hier eine Schuhmacher-Werkstatt, dort eine alte Waschküche. Eine Motorradwerkstatt, ein Friseursalon, ein Kiosk sowie Wohnzimmer der jeweiligen Epoche sind zu sehen. In der Hauptsaison von Mai bis Oktober sowie an Ostern ist täglich von 9.30 bis 17.30 Uhr geöffnet; in der derzeitigen Nebensaison dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Weitere Veranstaltungen Nach der Premiere vor zwei Jahren ist am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Oktober wieder ein Patina-Treffen im Innenhof des Museums geplant. Dann werden wieder Oldtimer aller Art zu sehen sein. In den Sommerfreien sind sonntags von 11 bis 15 Uhr wieder historische Vorführungen beabsichtigt: „Wir sehen Rot“ (6. August), „Alles von Hand“ (13. August), „Camping“ (20. August), „Das Leben auf dem Land“ (27. August).

Anfang der 50er fuhren Käfer in 29 Ländern

Nach Kriegsende lief die Produktion unter britischer Militärverwaltung wieder an. Im Januar 1949 wurde der 50.000 Käfer ausgeliefert und zwei Jahre später fuhr der Käfer bereits in 29 Ländern der Erde. 1962 wurde der fünfmillionste Käfer ausgeliefert, ab Februar 1972 war er das meistgebaute Auto der Welt mit 15.007.034 Fahrzeugen. Der Käfer überholte damit den Ford Modell T, bevor er im Juni 2002 seinerseits vom VW Golf übertroffen wurde. 1978 war mit der Produktion in Deutschland Schluss, 2003 dann auch in Mexiko, nach rund 21,5 Millionen gebauten Fahrzeugen.

Zwei Brezel-Käfer original aus zwei Schuppen: Den Spitznamen haben die Brezelkäfer dem zweigeteilten Heckfenster mit Mittelsteg zu verdanken. Die Teilung war nötig, weil zu Anfang der Produktion gebogenes Glas, das sich dem gewölbten Heck angepasst hätte, für einen preiswerten Kleinwagen noch zu teuer war. | Bild: Kleinstück, Holger

Glanzpunkt der Ausstellung im Museum ist ein grauer Brezelkäfer aus dem Jahr 1951. „Mit dem markanten Rückfenster, das an eine Brezel erinnert, weil es technisch anfangs nicht anders möglich war“, erzählt Georgi. So waren die ersten ab 1945 gebauten Brezelkäfer sehr sparsam in der Innenausstattung und Technik, über Jahre wurde vieles verbessert. Georgi betont: „Dieser Brezelkäfer ist zu 95 Prozent original, also eine absolute Seltenheit, die jedes Sammlerherz höherschlagen lässt.“

Ein 1300er-Käfer, 55 Jahre alt, wurde komplett zerlegt und restauriert. Nun glänzt er als schöner Polizei-Käfer, klassisch grün-weiß mit blauem Blinklicht auf dem Dach. | Bild: Kleinstück, Holger

Ein 1300er-Käfer mit einem Alter von 55 Jahren sei komplett zerlegt und restauriert worden, „ein Projekt über mehrere Wochen und ein Puzzle der besonderen Art“. Nun glänzt in der Ausstellung ein Polizei-Käfer, „klassisch grün-weiß mit blauem Blinklicht auf dem Dach“, freut sich Georgi. „Es war eine schöne Teamarbeit.“ Auch werde sicherlich der orangefarbene Topchop ins Auge stechen: ein tiefer gelegter 1303er, Baujahr 1972.

Viele Käfer wurden zu Stretch-Limousinen umgebaut. Diese Langversionen motivierten auch Hobbybastler zum Bau von Partymobilen. Das ausgestellte Exemplar war bei vielen Karnevalsumzügen im Einsatz. | Bild: Kleinstück, Holger

Die Sonderschau wird ergänzt mit Werkzeugen, Utensilien, Plakaten sowie Gebrauchsgegenständen, um dem Besucher den Geist der Käfer-Zeit nahezubringen. „Der Besucher soll bei uns im Museum in Kindheitserinnerungen schwelgen“, sagt Inhaber Gerhard Schumacher. Ihm ist es wichtig, dass alle Exponate in seinem Museum möglichst in historischer Umgebung gezeigt werden.