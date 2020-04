„Mir macht das Einkaufen wirklich Spaß und ich habe das Gefühl, etwas Gutes zu tun und jemandem zu helfen. Das macht mich sehr glücklich und zufrieden.“ Nadine Schubert ist eine von mehreren Freiwilligen, die sich bei der von der Gemeinde ins Leben gerufenen Aktion „Umsichtig-Miteinander“ als Hilfeleistende gemeldet haben. Freiwillige gibt es mittlerweile schon genügend, lediglich die Resonanz auf das Angebot, sich in Zeiten von Corona helfen zu lassen, könnte nach den Worten von Hauptamtsleiterin Gudrun Müller noch besser sein.

#SKverbindet Wer kann mir erklären, wie ich über mein Handy ein Videotelefonat mit den Enkeln führe? Wer kann mir ein paar Lebensmittel mitbringen? Diese Fragen stellen sich derzeit für viele Menschen in unserer Region. Zugleich gibt es bei uns vor Ort zahlreiche Personen, die gerne helfen wollen. Beide Seiten bringt der SÜDKURIER mit dem neuen Angebot #SKverbindet zusammen. Auf einer Internetseite können Hilfswillige anbieten, wo sie mit anpacken wollen. Die Kontaktdaten veröffentlichen wir dann, sodass sich Hilfesuchende direkt an Nachbarn werden können. Das Angebot ist komplett kostenfrei und basiert auf der Idee des Ehrenamts. Wer Hilfe braucht oder Hilfe leisten will, liest über das Angebot des Medienhauses im SÜDKURIER oder auf www.skverbindet.de

„Wir wollten schnell etwas auf die Beine stellen, um anderen Menschen zu helfen und um ihnen eine gewisse Sicherheit zu bieten“, erläutert Gudrun Müller den Hintergrund der Aktion. „Wir wollten einfach gewappnet sein, wenn Hilfe benötigt wird. Diese Hilfe wollten wir bei uns im Haus bündeln.“

Viele haben aktuell mehr Zeit und wollen helfen

Das Angebot richte sich an Menschen, die zur Corona-Risikogruppe gehören, sich Sorgen um ihre Gesundheit machen oder sich schon in Quarantäne befinden. Auf der anderen Seite gibt es nach Einschätzung der Hauptamtsleiterin derzeit eine große Hilfsbereitschaft, auch, weil viele aufgrund der Pandemie zu Hause bleiben müssen und so über mehr zeitliche Kapazitäten verfügen.

#SKverbindet #SKverbindet: Gemeinsam stark durch Nachbarschaftshilfe und Unterstützung für die lokale Geschäftswelt Das könnte Sie auch interessieren

„Habe zurzeit relativ viel Zeit“, begründet auch Sarah Kohler aus Mühlhofen, warum sie bei der Aktion mitmacht, zu der sie die Mutter einer Freundin animierte. „Da helfe ich einfach auch“, habe sie sich gedacht. Allerdings war die Resonanz bei der 19-Jährigen bisher nicht sehr groß, hat sie doch erst ein Mal für eine ältere Dame einkaufen dürfen. „Sie hat einen Einkaufskorb und einen Zettel mit ihren Wünschen vor ihre Haustüre gelegt und dann habe ich ihr das besorgt, vor die Tür gelegt und geklingelt“, erläutert die junge Optikerin, wie die Einkaufshilfe abläuft.

Trauen sich die Menschen nicht, Hilfe anzunehmen?

Ähnlich ist das auch bei Nadine Schubert, die im Gemeindeblatt und über Facebook von der Aktion erfuhr und sich daraufhin bei der Gemeinde meldete. „Ich habe Zeit und möchte gerne etwas für meine Mitmachen machen“, begründet die 37-Jährige ihr Mitwirken. Schon zwei Tage später meldete sich die Gemeinde bei ihr und vermittelte einen Kontakt. Mittlerweile kauft Nadine Schubert wöchentlich für eine Mitbürgerin ein – ohne diese aber zu sehen: Einkaufsbox, -zettel und Geld werden hinausgestellt. Die 37-Jährige sieht in der Aktion eine Win-win-Situation für beide Seiten. Sie glaubt aber auch, dass sich viele vielleicht noch nicht trauen, sich zu melden, „weil sie denken, dass sie zur Last fallen“.

Nadine Schubert. | Bild: privat

Auch Steffen Hurka kauft bei Bedarf für einen Mitbürger ein. Der Politikwissenschaftler, der an der Ludwig-Maximilians-Universität in München beschäftigt ist, macht derzeit viel Homeoffice. Das Einkaufen habe bisher gut funktioniert, die Belieferten hätten sich sehr gefreut, berichtet er. Das Angebot könnte aber noch besser angenommen werden, befindet auch Steffen Hurka, „denn in unseren Märkten läuft viel Risiko herum“.

Steffen Hurka. | Bild: Privat

Wer jemanden zum Einkaufen oder andere Hilfe im Alltag benötigt, kann sich bei der Gemeinde melden. Ansprechpartnerinnen sind Katharina Haag (Tel. 0 75 56/717 21) und Johanna Krapf (-717 26).