Ein Höhepunkt beim Uhldinger Hafenfest ist die Schrottregatta: Sie steigt am 22. Juli. Die Teilnehmer müssen dabei eine 400 Meter lange Strecke im Hafen zurücklegen. In diesem Jahr wollen fünf Schülerinnen und Schüler aus Uhldingen-Mühlhofen und Hagnau mit einem umgebauten Ruderboot als Siegerteam in der Rubrik der Kinder und Jugendlichen vom Steg gehen.

Anmeldungen für die Schrottregatta noch möglich Bei der Schrottregatta des Uhldinger Hafenfests treten Teams mit selbstgebauten Booten ohne Motor an. Die Rennstrecke beginnt laut der Touristinformation an der Ostmole und läuft dann ein Mal um den Hafen. Die Bewertungskriterien sind insbesondere Originalität und Ideenreichtum, die Schnelligkeit ist eher zweitrangig. Erwachsene, Kinder und Jugendliche treten zeitgleich an, werden aber getrennt bewertet. Alle dürfen mitmachen. Anmeldungen sind noch bis 19. Juli bei Manuel Dillmann per E-Mail dillmann@uhldingen-bodensee.de möglich.

Gruppe arbeitet seit Monaten an ihrem Boot

Die Gruppe besteht zum einen aus Johanna Knoblauch, Malia Hübner und Carlotta Opitz. Sie gehen zusammen zur Schule und sind beste Freundinnen seit Kindertagen. Luca Beger und Luca Scheu machen das Team der 13-Jährigen komplett, sie besuchen alle das Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg.

Erwachsene sind nicht an Bord geduldet

Seit vier Monaten basteln die Fünf an ihrem Boot. Es ist ein altes Ruderboot, das früher Johannas Großvater gehörte. Ihre Eltern betreiben die Segelschule Knoblauch in Unteruhldingen. Für Johanna ist es bereits die dritte Teilnahme an der Schrottregatta, die anderen sind zum ersten Mal dabei. Man dürfe nur Boote benutzen, die durch eigene Kraft ohne Motor angetrieben werden, erklärt Malia Hübner. Außerdem hätten sie beschlossen, auf ihrem Boot während der Fahrt keine Erwachsenen zu dulden.

Ob sie ihren Titel gegen die Jugendlichen verteidigen können? Vergangenes Jahr gewann das Boot des Elferrates der Narrengesellschaft Oberuhldingen. | Bild: Kleinstück, Holger

Umweltaspekt ist den Jugendlichen beim Bootsbau wichtig

Die Gruppe hat jede freie Minute in das Projekt gesteckt. Dazu gehören das Lackieren und Streichen des Bootes sowie das Basteln von Dekoration und Kostümen. Das sei angesichts der vielfältigen Hobbys der Fünf nicht ganz einfach gewesen, viele von ihnen spielen Musikinstrumente und machen Sport.

„Auch in der Schule haben wir zwischendurch Dinge geplant und über die Regatta geredet“, erzählt Luca Beger, der als Einziger der Gruppe nicht aus Uhldingen-Mühlhofen, sondern aus Hagnau kommt. Sie hätten alle Arbeiten rund um das Boot selbst erledigt. „Unsere Eltern haben nur beim Transport des Bootes geholfen“, erzählt Johanna.

Das Budget von 100 Euro haben sie unterschritten

Sie konnte Farbe und andere Utensilien aus der Werkstatt ihrer Eltern nutzen. Der Gruppe ist es wichtig, möglichst wenige Dinge neu zu kaufen: „Das ist ja auch ein cooler Hintergedanke, auf die Umwelt zu achten und alte Sachen zu recyceln.“ Sie hätten sich zu Beginn eine Budgetgrenze von 100 Euro gesetzt und letztendlich nicht mehr als 70 Euro ausgegeben.

Ihr Bootsmotto halten sie geheim

Während sie das eigene Bootsmotto und die Showeinlage, die sie planen, strikt geheim halten, haben sie die Ideen anderer Teams bereits in Erfahrung gebracht, wie sie erzählen. „Wir kennen unsere Konkurrenz“, sagt Carlotta und schmunzelt. Besonders zwei befreundete Jugendteams seien für die Fünf gefürchtete Gegner, dennoch geben sie sich selbstbewusst: „Man kann es natürlich nie wissen, aber ich denke schon, dass wir gute Chancen haben“, findet Malia.

Der Steg der Segelschule Knoblauch in Unteruhldingen. Hier wird das Boot kurz vor der Regatta das erste Mal ins Wasser gelassen. | Bild: Katharina Kitt

Ihr Ziel: Sie wollen den Pokal

Am Stichtag soll das Boot eine halbe Stunde vor der Regatta in See stechen. Dann wird sich zeigen, ob sich die Arbeit gelohnt hat. Das Ziel ist klar: „Wir wollen gewinnen!“ Nicht umsonst hätten sie monatelang an ihrem Bootsprojekt gearbeitet. Als Hauptgewinn winken ein Pokal und Gutscheine für das Hafenfest. Aber vor allem gehe es um den Ruhm, scherzt Johanna. „Man fühlt sich einfach gut, wenn man gewinnt und sich die Arbeit auszahlt“, erklärt Malia. „Aber vor allem ist es natürlich eine Gaudi.“

Die Schrottregatta startet am Samstag, 22. Juli 2023 um 17 Uhr. Am Samstag ab 16 Uhr kostet der Eintritt zum Hafenfest für Personen ab 16 Jahren 5 Euro an der Abendkasse, im Vorverkauf bei der Touristinformation 3 Euro.