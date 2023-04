Gabriele Bentele war über fast 23 Jahre hinweg Leiterin der Finanzverwaltung, Bürgermeister Dominik Männle hat sie nun offiziell verabschiedet. Die ehemalige Kämmerin war zudem Prokuristin der Touristbetriebe Uhldingen-Mühlhofen GmbH und Leiterin der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser. Seit 1. März ist sie im Ruhestand. Ihr Amt hat mittlerweile Andreas Linge übernommen. „Genießen Sie Ihren Unruhestand und besuchen Sie uns ab und an wieder. Vielen Dank für Ihre Arbeit“, sagte Männle in Richtung Benteles unter dem Applaus der Ratsmitglieder.

Wie Männle ausführte, beendete Gabriele Bentele ihr Studium 1981 als Diplom-Verwaltungswirtin. Es folgte eine Stelle beim Staatlichen Schulamt Ulm als Verwaltungsleiterin, später absolvierte sie mehrere Stationen als Kämmerin, darunter Heiligenberg. Anschließend war die Mutter dreier Kinder sechs Jahre Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Überlingen, bevor sie die Stelle in Uhldingen-Mühlhofen am 1. Mai 2000 antrat. Männle machte darauf aufmerksam, dass seinerzeit der Haushalt „alles andere als rosig“ gewesen sei. In den Jahren 2004 und 2005 habe man einen genehmigungsfähigen Haushalt nur durch eine globale Minderausgabe zustandegebracht. Der Bürgermeister führte weiter aus, dass in den knapp 23 Jahren durch Benteles Hände 412 Millionen Euro gegangen seien. „Das ist eine immense Verantwortung, der Sie immer gerecht geworden sind, sagte er zu Bentele.

Auch Helmut Halbhuber, zweiter Bürgermeisterstellvertreter, wies darauf hin, dass die Anfangszeit für die Kämmerin sehr schwierig gewesen sei – „mit viel Streit“ im Gemeinderat. „Bleib Dir selber treu, dann ist auch Deine Seele gesund“, sagte er zu Bentele.

Die Verabschiedete dankte für das Vertrauen. Sie gab zu, dass es anfangs für sie sehr schwer gewesen sei, „auch im Gemeinderat“. Bentele sagte weiter, die wichtigste Aufgabe einer Kämmerin sei, die Steuergelder der Bürger ordnungsgemäß zu verwalten. „Nach der Devise habe ich immer gearbeitet.“