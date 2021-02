Uhldingen-Mühlhofen/Salem Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Sicher über die Straße: BUND baut Amphibienzäune für Frösche, Kröten und Molche auf dem Weg zu den Killenweihern auf

Die Mitglieder des Bunds für Umwelt und Naturschutz in Uhldingen-Mühlhofen stellen wieder Amphibienzäune auf: So werden Frösche, Kröten und Molche auf ihrem Weg zu den Laichplätzen an den Killenweihern bei Mühlhofen geschützt. 2021 werden die Tiere am Krötenschutzzaun wieder gesondert gezählt, weil man die Entwicklung der Zahlen über die Jahre dokumentieren möchte.