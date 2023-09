In Überlingen hatte vor 15 Jahren alles begonnen. Wo man hinschaut, begegnen einem hier seit vielen Jahren die bunten Graffiti-Bilder von Graf von Itty alias David Sorms. Der erste Auftrag war 2008 von der Firma Schappeler gekommen, dann wandte sich der damalige Stadtwerkechef Klaus Eder an die Spraykünstler und ließ so gut wie alle Trafohäuschen und Verteilerkästen künstlerisch von Grau auf Bunt transformieren. Da finden sich inzwischen Urlauber unter Palmen am Sandstrand oder Familie Biber bei der nachhaltigen Stromgewinnung am eigenen Damm.

Graf von Itty Seine Handschrift begegnet einem in Überlingen längst auf Schritt und Tritt. Doch ist der Gebäudeverschönerer im Nebenjob inzwischen weit über die Region hinaus gefragt. In leuchtenden Farben, einprägsamen Bildern und oft mit einem sympathischen Augenzwinkern, wie bei den fleißigen Waschfrauen und der Haiflosse an Einrichtungen des Stadtwerks am Burgberg. Wie es sich für einen ordentlichen Sprayer gehört, hat auch Graf von Itty überall seine Identität hinterlassen, sogar guten Gewissens in Form seiner Internetadresse. www.graf-von-itty.de

Von Highway-Atmosphäre bis zum Janosch-Tierpark

Mit Airbrush-Ausrüstung und Spraydose sind David Sorms und sein Künstlerkollege Ludger Bleffert nicht nur am westlichen Bodensee unterwegs. Bis nach Stuttgart, ja sogar bis nach Usedom, strahlt die Fröhlichkeit der farbigen Motive aus. Im benachbarten Sipplingen ziert inzwischen ein kleiner Tierpark des Zeichners Janoschs die Wände der Schule, in Konstanz hinterließen die „Auftragsmaler“, wie sich nennen, amerikanische Highway-Atmosphäre. Vor diesem Hintergrund war auch Uhldingen-Mühlhofen der grauen Kästen von Netze BW, Telekom und Co. allmählich müde und ließ jetzt zumindest das Gebiet rund um den Sportboothafen von Unteruhldingen merklich aufhübschen.

Idee stammt von den Bürgern

„Die Idee dazu ist aus der Bürgerschaft an uns herangetragen worden“, sagt Bürgermeister Dominik Männle und will sich nicht mit fremden Federn schmücken. In der Verwaltung und im Gemeinderat sei man sich schnell einig geworden, zumal auch der Stromversorger Netze BW mitzog und seiner Infrastruktur ebenfalls einen bunten Anstrich geben wollte.

Mein lieber Schwan…. | Bild: Hanspeter Walter

Beamer überträgt Skizzen

„Bürgermeister Männle wollte im Vorfeld lediglich drei Beispiele sehen“, erinnert sich David Sorms beim Rundgang um den Unteruhldinger Hafen: „Doch er war auf Anhieb sehr angetan.“ Im Juli machten sich die beiden nebenberuflichen Graffiti-Künstler vor Ort ans Werk und übertrugen ihre Entwürfe zunächst mit einem Beamer skizzenhaft auf die Objekte. Um sie dann in leuchtenden Farben auszugestalten: Störche, die Fröschen nachstellen, oder Boote, die über den See segeln.

Graffitis rund um den Bodensee

Einen Bezug zum Ort und zum Umfeld habe sich die Gemeinde bei den Themen gewünscht, sagt der Bürgermeister. Das ist den Graffiti-Künstlern auf ganz unterschiedliche Weise gelungen: Hier griffen sie alte Postkartenmotive von der Birnau oder vom Bahnhof auf, dort die Tierwelt im, auf und über dem See, mit einem Barsch, einer Stockente und einer Lachmöwe.

Oder wieder an anderer Stelle mit einem geschichtsträchtigen Motiv vom Unteruhldinger Bahnhof, wie ihn heute keiner mehr kennt – nämlich fast unmittelbar am Seeufer gelegen. Auch jüngere Einrichtungen der Gemeinde kommen zum Zuge, wie das Auto- und Traktor-Museum, für das ein hübscher Volkswagen-Käfer vor symbolisierter Bergkulisse und ein historischer Traktor der Marke ‚Ursus‘ stehen.

Im Hintergrund das moderne Elektroschiff Insel Mainau in echt, vorne ein Motiv des historischen Schaufelraddampfers ‚Hohentwiel‘ als Graffiti. | Bild: Hanspeter Walter

In Oberuhldingen und Mühlhofen soll es weiter gehen

Dass die Graffiti-Künstler am Eingang zum Landesteg der Schiffe dem restaurierten historischen Schaufelraddampfer „Hohentwiel“ ein weiteres bildliches Denkmal gesetzt hätten, habe den Vertretern der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) nicht so recht gefallen, sagt David Sorms: „Wir hätten doch auch ein Schiff der Weißen Flotte nehmen können, meinten sie.“

Ihre auffallenden Arbeiten im öffentlichen Raum sind oft gleich die beste Werbung für den nächsten Auftrag. So auch in Unteruhldingen, wo der Eigentümer eines größeren Gebäudes gleich die Gestaltung einer derzeit monotonen Fassade in Auftrag gab. Auch die Gemeinde wolle sich nicht auf Unteruhldingen beschränken, erklärte Bürgermeister Männle, der von der Umsetzung begeistert ist. „Die Motive hier passen sehr gut zur Umgebung“, erklärt er. „In den kommenden Jahren wollen wir nach und nach auch Objekte in Oberuhldingen und Mühlhofen in Angriff nehmen“, betont er.