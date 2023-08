Teilweise veraltet und nicht mehr lückenlos ist die Beschilderung in der Gemeinde. „Seit einigen Jahren ist es uns ein Anliegen, das Fußgängerleitsystem aus dem Jahr 2009 zu überarbeiten“, sagt Tourismuschefin Julia König. „Ziel ist es, dass unsere ortsfremden Besucher direkt zu den touristischen Zielen wie Sehenswürdigkeiten, Naturstrand, WCs und Parkplätzen geführt werden.“ Ohne alles abbauen zu wollen, seien viele neue Schilder geplant, aber keinesfalls ein Schilderwald.

Mit der Planungskonzeption beauftragt worden ist das Institut für Stadt- und Regionalmanagement aus München. Im Betriebsausschuss Tourismus hatte Geschäftsleiter Joachim Vossen über die Bedeutung eines touristischen Leitsystems gesprochen und dabei die Beschilderungsziele vorgestellt. „Letztlich ist eine gute Beschilderung Ihre Visite, auch im Zeichen von Handy und Internet“, sagte Vossen. Er kritisierte zu viele vorhandene Werbeschilder. „Für einen Fremden sieht das übel aus“, sagte er. „Auch viele private Schilder tragen zum Schilderwulst bei.“ Eine große Kunst sei, reduzieren zu können. „Sonst gibt es einen Schilderwald, durch den sich niemand mehr durchfindet“, sagte er. Die blaue touristische Beschilderung soll ihm zufolge entfallen.

Am Beginn der Planung stand eine Bestandsanalyse des vorhandenen Beschilderungssystems sowie die Auswahl der zu beschildernden Destinationen. „Diese Auswahl ist für uns mit die größte Herausforderung, da es gilt, einen Schilderwald zu vermeiden“, sagte auch Julia König dem SÜDKURIER.

„Bei der Vielzahl an Angebot ist dies nicht ganz einfach.“ So habe man die Ziele entsprechend ihrer Bedeutung für die Zielgruppe bewertet und priorisiert. König: „Wir konzentrieren uns bei der Auswahl der Ziele auf kulturelle und touristische Ziele.“ Die Ausflugsziele im Ort, der Naturstrand und die Uferpromenade dürften dabei nicht fehlen.

Besondere Bedeutung habe auch die Ausschilderung von Verkehrspunkten wie die Schiffsanlegestelle, die Parkplätze und der Bahnhof. „Bewusst entscheiden wir uns zukünftig gegen eine Ausschilderung von Gastronomie und Unterkunftsbetrieben“, sagt König.

„Eine Hotelroute sehen wir aufgrund des veränderten Buchungsverhaltens als nicht mehr erforderlich.“ Informationen zu gastronomischen Angeboten erfolgten über den Einsatz von Piktogrammen. „Auch damit erreichen wir eine Informationsreduktion und vermeiden einen Schilderwald“, so die Tourismuschefin. Um Synergieeffekte zwischen Tourismus und Gemeinde zu nutzen, sollen bedeutende Räume der Gemeinde, Ämter sowie ausgewählte öffentliche Einrichtungen beschildert werden, beispielsweise das Rathaus, die Bücherei, die Kirchen und Friedhöfe. Die neue Beschilderung soll mithilfe von Richtungswegweisern und Stelen realisiert werden. Zusätzlich sollen an den Ankunftsstellen in der Gemeinde – Schiffsanlegestelle, Bahnhof, Parkplätze, Bushaltestelle – Informationstafeln angebracht werden, die für die Besucher das touristische Angebot und einen Ortsplan zur Orientierung abbilden.

Geplant ist laut König, in den kommenden Wochen ein Beschilderungskonzept zu erstellen. Die Wegeführung soll erarbeitet, die neuen Schilderstandorte definiert und Informationstafeln und Stelen gestaltet werden. Das soll in Abstimmung mit dem Betriebsausschuss Tourismus und den Ausflugszielen geschehen.

„Wir werden außerdem einen Antrag auf Tourismusförderung stellen“, erklärt König. Pünktlich zum Saisonstart 2024 sollen alle neuen Schilder durch die Gemeinde führen.