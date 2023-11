Der Anblick allein ist schon beeindruckend: Die Rückseite des Din-A5-Einschreibens von Ende November 1923 ist abgesehen vom Briefsiegel komplett voll mit Briefmarken. Und der Platz reichte gar nicht aus, denn auch auf der Vorderseite kleben noch ein paar. Die meisten davon haben einen Wert von 200 Millionen Reichsmark. Insgesamt ist dieses Einschreiben mit sage und schreibe 48 Milliarden Reichsmark frankiert.

Er sammelt alles über seine Heimatgemeinde

„Ich habe diesen Brief auf Ebay entdeckt“, erzählt Helmut Strobel, der in Mühlhofen in einer Bäckerfamilie aufgewachsen ist und mittlerweile in Biberach wohnt. „Da ich alles sammle, was mit Mühlhofen zu tun hat, wollte ich ihn natürlich unbedingt haben.“ Das Einschreiben wurde vom Markgräflichen Förster Karl Enzenroß auf dem Postamt im damals eigenständigen Mühlhofen aufgegeben. Dieser lebte mit seiner Familie im herrschaftlichen Forsthaus Killenberg zwischen Mühlhofen und Mimmenhausen, das im Privatbesitz des Hauses Baden ist.

So sieht das Einschreiben von vorne aus. Hier ist der Aufkleber vom Postamt Mühlhofen sowie Absender und Empfänger klar zu erkennen. Bild: Reiner Jäckle | Bild: Jäckle, Reiner

Inflation 1923: 17-mal wurde das Porto erhöht

Dass das milliardenschwere Einschreiben von Enzenroß stammt, ist an den handschriftlichen Absenderangaben eindeutig zu sehen. Auch wenn die Poststempel nicht ganz genau zu entziffern sind, ist auch der Abgabetag deutlich eingrenzbar. „Der Brief muss zwischen dem 20. und dem 26. November abgegeben worden sein“, erklärt Helmut Strobel. „Danach wurde das Porto fast täglich erhöht.“

1923 hatte es allein beim Porto 17 Preisanpassungen gegeben. Bis Ende November haben sich die Portogebühren teilweise noch bis zu verzehnfacht. Dann gab es zum 1. Dezember 1923 die Währungsreform und über Nacht kostete solch ein Einschreiben keine 480 Milliarden Reichsmark mehr, sondern nur noch 48 Rentenpfennig.

Schreiben hat einen hohen persönlichen Wert

Philatelistisch ist der Brief allerdings nicht so viel Wert, da zahlreiche Briefmarken beschädigt sind und die Stempel nicht gut lesbar sind. Dagegen ist der historische Wert natürlich umso höher. Und es gibt auch noch eine ganz persönliche Note für Helmut Strobel: „Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass meine Eltern und meine Oma immer wieder davon erzählt haben, dass der Förster Enzenroß bei uns zu Gast war“, erzählt er. „Ich habe ihn nicht kennengelernt, weil er bereits gegen 1930 an einer Mittelohrentzündung gestorben ist.“ Der freundschaftliche Kontakt zur Familie Enzenroß wurde aber aufrechterhalten. Auch dann noch, als die Hinterbliebenen des Försters nach Überlingen gezogen sind.

Das Einschreiben ist an die Firma Alfons Siebelist gerichtet. Der genaue Inhalt ist nicht mehr nachvollziehbar, doch da der Brief von einem Förster kommt und an einen Hersteller von Jagdwaffen gerichtet ist, könnte es sich um eine Bestellung gehandelt haben, die in das thüringische Heidersbach bei Suhl adressiert wurde.