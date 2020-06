Uhldingen-Mühlhofen vor 2 Stunden

Rotes Kreuz bittet in Uhldingen-Mühlhofen um Blutspenden – jetzt anmelden

Der DRK-Blutspendedienst bittet am Donnerstag, 2. Juli, von 14 bis 19.30 Uhr in der Lichtenberghalle Oberuhldingen, In den Auen 13, um Blutspenden. Achtung: Spenden ist nur nach vorheriger Terminreservierung möglich.