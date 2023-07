„Das Dach ist zu und wir feiern heute das Bergfest“, sagte Museumsleiter Gunter Schöbel bei seiner Ansprache beim Richtfest für das neue Museumsgebäude in den Pfahlbauten Unteruhldingen. Gefeiert wurde der Anlass am Donnerstag mit rund 90 Gästen: Mitarbeitern am Bau, Entscheidungsträgern, Planern, Vereinsmitgliedern. „Wir feiern heute nicht nur ein Richtfest, sondern auch ein Dankesfest für das gelungene Bauwerk bis heute.“

Innerhalb von zwei Monaten ist an den Pfahlbauten das etwa zwölf Meter hohe Gebäude entstanden, das von oben wie ein umgedrehter Einbaum aussieht. Innen besticht es durch seine Offenheit. Die zweite Etage gleicht einer Galerie, denn vom Erdgeschoss aus sieht man bis unters Dach und die Binder, die das Dach tragen, von denen sich jeder vom anderen unterscheidet.

Neubau umfasst künftig auch Eingangsbereich

Edgar Lamm, Kassenwart des Pfahlbauvereins und ehemaliger Bürgermeister von Uhldingen-Mühlhofen, sprach für den Verein: Das Gebäude sei eine Investition in die Zukunft. Der hölzerne Bau wird zukünftig Rahmen für Auftakt und Abschluss der Besucherrunde sein. „Mit einer emotionalen und atmosphärischen Rauminszenierung stimmt der Bau auf die Faszination Pfahlbauten ein“, erklärt Gunter Schöbel. „Er bietet gleichzeitig den Raum, das Gesehene im Rundgang zu vertiefen und aus neuen Perspektiven zu entdecken.“

Fakten zum Neubau Baustart war im Oktober 2022. Zunächst wurde das Gelände vorbereitet, ein Schuppen und ein kleines Gebäude sowie Sträucher wurden beseitigt. Über den Winter wurde die Bodenplatte erstellt. Der Grundstein wurde am 19. April gelegt. Am Bau sind 120 Mitarbeiter aus 20 Gewerken beteiligt. Durch das neue Gebäude entsteht eine zusätzliche Grundfläche von etwa 1300 Quadratmetern. Beim Holzbau wurde auf möglichst viel naturbelassene Oberflächen geachtet. Die CO2-Einsparung beläuft sich pro Jahr auf 11,4 Tonnen. Eröffnet werden soll das Gebäude, das auch neuer Eingang zu den Pfahlbauten ist, im Mai 2024. Die geplanten Kosten belaufen sich auf 13,8 Millionen Euro. Der Bau wird aus Bundesmitteln gefördert.

Im Vorfeld des Baus gab es zahlreiche Diskussionen über Höhe und Dimension. Dadurch verzögerte sich der Baustart schließlich bis Oktober 2022. „Sicher war es für die Anwohner nicht immer geräuschlos, als etwa die Schläge für unsere Gründungspfähle durch den Ort hallten und der Boden mit jedem Schlag erzitterte“, räumte der Museumsleiter ein. „Es ist eben ein Pfahlbau, der hier entsteht, wie damals auf schwierigem Grund und auf altem Boden – wie schon vor 5000 Jahren.“

Museumsdirektor Gunter Schöbel (links) im Gespräch mit Dominik Männle, Bürgermeister von Uhldingen-Mühlhofen. | Bild: Reiner Jäckle

Projekt liegt weiterhin im Zeitplan

Allerdings sei der „erste Spuk an Störung“ nach einer Woche wieder vorbei gewesen. „Dann kamen die Tiefbauer“, erinnerte Gunter Schöbel. „Sie gingen mit aller Ruhe ans Werk und die Arbeit lief wie am Schnürchen.“ Dass der Bau im Zeitplan ist, sei sicher auch dem milde Winter und vielen Sonnenstunden zu verdanken.

Für das Museum mussten Interimslösungen gefunden werden, da der bisherige Eingang Teil der Baustelle ist. Die Wegeführung wurde geändert, Container, Bauzäune und eine externe Toilette aufgestellt. Hier sei die Zusammenarbeit mit der Gemeinde reibungslos verlaufen, dankte Gunter Schöbel. Dennoch gab es auch Unwägbarkeiten, wie versehentlich nicht angeschlossene Leitungen und Wassereinbrüche. „Aber auch das wurde meisterlich bewältigt“, sagte der Museumsleiter und dankte allen, die in diesen Situationen „tatkräftig zugepackt“ hätten.

Ein Blick vom zwölf Meter hohen Dach auf das Gelände des Pfahlbaumuseums. | Bild: Reiner Jäckle

Schöbel erteilt Kritikern erneut klare Absage

Den Kritikern bezüglich der Größe des Baus erteilte Gunter Schöbel erneut eine klare Absage: „Die Bauherrschaft und der Vereinsvorstand waren sich stets einig darüber, dass nach 100 Jahren Arbeit und rund 16 Millionen Besuchern etwas erstellt werden musste, das in die Zukunft blickt.“ Hier gehe es auch um die Sicherung der Arbeitsplätze. Noch leuchte das Dach, das mit einer weißen Folie abgedeckt ist, aus dem Ortskern heraus. Später werde sich das Gebäude mit seiner dunklen Dachfarbe in die Umgebung einfügen. Von außen erscheine der Neubau groß, sagte Schöbel, doch vom Wasser aus gesehen stehe weiter das seit 1922 bestehenden Museum mit seinen Holzhäusern auf Stelzen im Mittelpunkt.

„Für Verein Investition in die Zukunft“

Gunter Schöbel betonte: „Es ist für den privaten Pfahlbauverein mit seinen 700 Mitgliedern eine Investition in die Zukunft, die unter der Zielsetzung der Klimaeignung, der Saisonverlängerung und der zeitgemäßen Darstellung des kulturellen Erbes am Bodensee für die Allgemeinheit erfolgt.“

Zimmermann Simon Rüd (Dritter von links) sprach den Richtspruch. Er und seine Kollegen von Holzbau Amann warfen anschließend die Weingläser, mit denen sie zuvor auf das Gebäude angestoßen hatten, vom zwölf Meter hohen Dach auf den Boden. | Bild: Jäckle, Reiner

Zimmermann Simon Rüd von Holzbau Amann sprach vom Dach aus den Richtspruch, bevor er und seine Kollegen Weingläser auf dem Boden zerschellen ließen, die dem Gebäude guten Segen bringen sollen. Schöbel hatte dazu passende Abschlussworte: „Der Römer vor 2000 Jahren sagte dann: Vivat, crescat, floreat – das Werk möge leben, wachsen und blühen.“