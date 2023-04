Die Laufschuhe können in der Seegemeinde wieder geschnürt werden, steht doch am Samstag, 6. Mai, der Uhldinger Pfahlbau-Marathon an. Drei Jahre konnte die Veranstaltung pandemiebedingt nicht stattfinden, als Ersatz fungierte zwei Mal die „Laufzeit“, bei der jeder für sich allein in einem Zeitraum von zwei Wochen starten konnte.

„Wir waren wirklich überrascht, wie viele uns auch in den schwierigen Zeiten die Treue gehalten haben und bei der Laufzeit mit dabei waren“, sagt Manuel Dillmann von der Touristinformation, die mit dem TSV Mühlhofen die Veranstaltung organisiert. „Umso glücklicher sind wir, dass wir endlich wieder ein Laufereignis auf die Beine stellen können, bei dem wir uns gemeinsam treffen.“ Bei dem bisher letzten Pfahlbau-Marathon 2019 wurden 1208 Teilnehmer registriert. Erstmals fand die Veranstaltung im Jahre 2006 statt. Mehr als 400 Teilnehmer sind bereits für die diesjährige Auflage angemeldet.

Der seinerzeitige Prinz Bernhard von Baden (links) gab beim ersten Pfahlbau-Marathon im Jahre 2006 den Startschuss. Neben ihm Klaus Holverscheid, der auch am 6. Mai wieder als Moderator tätig ist, und der damalige Bürgermeister Edgar Lamm. Bild: Holger Kleinstück | Bild: Kleinstück, Holger

Den Auftakt macht um 12.25 Uhr der Kids Run für Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahren: Die Teilnehmer der Jahrgänge 2008 bis 2013 starten auf die 1,4 Kilometer lange Strecke um 12.25 Uhr, die Jahrgänge 2014 bis 2017 laufen 800 Meter, die Jungs ab 12.40 Uhr, die Mädchen ab 12.50 Uhr. Ob allein, mit Freunden, der Schulklasse oder im Verein – hier soll es um den Spaß am Laufen gehen. Für die Aufbesserung der Schul- oder Vereinskasse gibt es für die drei Teams mit den meisten Teilnehmern Geldpreise.

Um 13 Uhr geht es weiter mit dem Nordic Walking und Walking über neun Kilometer. Um 13.15 Uhr fällt der Startschuss zum 21,1 Kilometer langen Halbmarathon. Auf dieser Strecke passieren die Läufer vier der schönsten Sehenswürdigkeiten der Bodenseeregion: die Pfahlbauten, das Schloss Salem, den Affenberg und die Basilika Birnau. Es folgen der Pfahlbau-10er (zehn Kilometer, 13.30 Uhr) und der Pfahlbau-4er (vier Kilometer, 13.40 Uhr). Die Zuschauer können sich an Ständen rund um das Thema Gesundheit und Sport informieren.