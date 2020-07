Uhldingen-Mühlhofen vor 9 Stunden

Rat fordert Grundsatzentscheidung zu Ferienwohnungen

Das Thema Ferienwohnung kam wieder zur Sprache, als der Technische Ausschuss einen Nachtragsbauantrag zum Umbau eines Wohnhauses in einen Beherbergungsbetrieb mit einer Wohnung, fünf Gästezimmern und drei Ferienwohnungen auf einem Grundstück in der Seefelder Straße in Unteruhldingen genehmigte.