Eine Stunde länger als bisher, sprich bis 20 Uhr, dürfen Hausbesitzer künftig ihren Rasen mähen. Das hat der Gemeinderat beschlossen, als er sich mit der seit 2004 gültigen polizeilichen Umweltschutz-Verordnung befasste, in der im Paragraf fünf auch die (mit Geräusch verbundene) Haus- und Gartenarbeit enthalten ist. Doch diesem, nicht einstimmigen Beschluss ging eine lebhafte Diskussion voran. Neu ist auch eine nicht diskutierte Mittagspause von 12 bis 14 Uhr statt bisher von 13 bis 15 Uhr.

Polizeiverordnung Streitpunkt war Paragraf 5 der Polizeiverordnung. Hier heißt es künftig: „Haus- und Gartenarbeiten, die geeignet sind, die Ruhe anderer zu stören, dürfen werktags in der Zeit von 12 bis 14 Uhr (bisher: 13 bis 15 Uhr) und von 20 (bisher: 19) bis 7 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen nicht ausgeführt werden.“ Neu: „Zu den Haus- und Gartenarbeiten gehören der Betrieb von Bodenbearbeitungsgeräten mit Verbrennungsmotoren, von Rasenmähern und Mährobotern, Laubsaugern und Häckslern, das Hämmern, Bohren, Sägen und Holzspalten, das Ausklopfen von Teppichen, Betten, Matratzen und ähnliches.“

Hauptamtsleiterin Gudrun Müller-Schmidts teilte zunächst mit, dass die bisherige Verordnung infolge verschiedener Gesetzesänderungen und des zwischenzeitlich mehrfach geänderten und am 6. Oktober 2020 neu gefassten Polizeigesetzes und der Rechtsprechungen in den vergangenen Jahren überarbeitet habe werde müssen. Man habe bei der neuen Polizeiverordnung, die der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dienen und umweltschädliches Verhalten abwehren soll, auch die veränderten Lebensgewohnheiten sowie aktuelle Entwicklungen aufgegriffen. Die neue Verordnung wurde gemäß der Hauptamtsleiterin auf der Grundlage der neuen Musterverordnung des Gemeindetags erstellt.

Diese Änderungen wurden vorgenommen

Für unwirksam erklärt worden ist laut Gemeindetagsbeschluss die bisherige Alkoholverbotsregelung, der zufolge bisher auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Park- und Grünanlagen der Alkoholgenuss verboten war, „wenn dessen Auswirkungen geeignet sind, Dritte erheblich zu belästigen“. Neu ist zum einen ein Paragraf zur Abfallbeseitigung, in dem festgehalten wird, dass das Wegwerfen von Abfällen außerhalb der dafür zur Verfügung gestellten Abfallbehälter ebenso verboten ist wie Haus- und Gewerbemüll in öffentliche Behälter wie beispielsweise an Bushaltestellen zu werfen. Zum anderen ein solcher, der Störungen durch den Autoverkehr außerhalb öffentlicher Straßen und Gehwege beinhaltet: Hier ist unter anderem beschrieben, dass es verboten ist, Kraftfahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen oder hochzujagen. Und in den Paragrafen „Verunreinigung durch Hunde“ sind jetzt auch Pferde aufgenommen.

Das nahmen die Ratsmitglieder ohne größere Diskussionen zustimmend zur Kenntnis. Laut wurden sie aber, als es im Abschnitt „Schutz gegen Lärmbelästigung“ um die Haus- und Gartenarbeit ging, die zu erheblichen Belästigungen anderen führen können. Bisher war das in der Zeit von 13 bis 15 Uhr sowie von 19 bis 7 Uhr untersagt. Gleich zu Beginn der Diskussion beantragte Domenico Ferraro (SPD) eine Ausweitung der Arbeiten auf 20 Uhr. „Das ist lediglich eine Stunde“, sagte er.

„Das kann doch überhaupt nicht sein und ist nicht nachvollziehbar“, entrüstete sich Erwin Marquart (CDU). „Da kann ich in keinster Weise zustimmen.“ Auch Hubert Wagner (JB) sprach sich mit Hinweis auf immer kleiner werdende Grundstücke dagegen aus: „19 Uhr reicht völlig aus.“ Während Ute Stephan (BuF) nach 19 Uhr nicht auf der Terrasse sitzen wolle, während andere noch Rasen mähten, zielte Jean-Christophe Thieke (CDU) darauf ab, dass viele Familien ihre Kinder gegen 19 Uhr ins Bett brächten. „Ich möchte nicht in einem Umfeld wohnen, wo Leute zwischen 19 und 20 Uhr Rasen mähen.“

Kerstin Riedmüller (SPD) wiederum konnte „nicht nachvollziehen, was manche in dieser einen Stunde für ein Problem sehen“. Christine Allgaier (BuF) entgegnete: „Jede Stunde weniger Lärm ist einfach etwas Wertvolles.“ Kerstin Kaspar (FW) befürwortete die Verkürzung des Verbots auf 20 Uhr mit Hinweis auf längere Arbeitszeiten und -wege.

Und Gabriele Busam (FW) störte sich weniger an Rasenmähern, sondern viel mehr an anderen lärmenden Geräten wie Laubsauger oder Bohrer. Marquart erwähnte teure Lärmgutachten, die die Gemeinde erstellen lasse. „Wir machen uns hier doch lächerlich“, sagte er zur Verkürzung des Verbots. Der Antrag von Ferraro wurde schließlich mit neun gegen sieben Stimmen bei einer Enthaltung gut geheißen. Das bewog Marquart schließlich dazu, eine namentliche Abstimmung zu fordern. „Das ist jetzt nicht mehr möglich“, antwortete Bürgermeister Männle.

Der Gemeinderat befürwortete letztlich die neue Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern. Dagegen stimmten Ute Stephan, Hubert Wagner, Jean-Christoph Thieke, Nadine Bohn (CDU) und Erwin Marquart. Die Verordnung wird jetzt dem Landratsamt vorgelegt und öffentlich bekanntgemacht werden. Tags darauf wird sie in Kraft treten.