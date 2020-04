Uhldingen-Mühlhofen vor 5 Stunden

Radfahrerin verletzt sich bei Sturz in der Hauptstraße schwer

Eine Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag mit ihrem Mountainbike in der Hauptstraße in Uhldingen-Mühlhofen gestürzt, nachdem sie aus Unachtsamkeit einen Bordstein gestreift hatte.