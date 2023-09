Nach einem Unfall am Samstag gegen 14 Uhr auf dem Radweg in der Seestraße in Unteruhldingen ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise zum Verursacher. Ein unbekannter Radfahrer hatte auf dem stark frequentierten Weg offenbar gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 59-jährigen Radler. Nach einem kurzen Gespräch setzte der Unfallverursacher seine Fahrt zügig in Richtung Meersburg fort.

Begleiterin verfolgt Unfallverursacher

Die Begleiterin des 59-Jährigen nahm die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen stoppen und erneut zur Rede stellen. Sie hielt dabei dessen Fahrrad fest und stürzte zu Boden, als der Unfallverursacher erneut die Flucht ergriff. Die 57-jährige Frau zog beim Sturz leichte Verletzungen zu, beim Sturz ihres 59-jährigen Begleiters wurde das Rad beschädigt.

Die Beschreibung des Radfahrers

Der unbekannte Radfahrer wird als circa 60 bis 70 Jahre alt beschrieben und hatte einen grauen Vollbart. Er sprach englisch, trug eine lange blaue Hose, ein graublaues T-Shirt und einen Fahrradhelm. Unterwegs war er mit einem Herrenrad mit orangefarbenen Applikationen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 07551 8040 zu melden.