„Alles bestens“, freute sich Karl Duck, Vorsitzender des TSV Mühlhofen. Der Verein fungierte gemeinsam mit der Gemeinde als Ausrichter des „Laufs durchs Paradies“, wie der Naturlauf mit seinen verschiedenen Disziplinen auch genannt wird. Drei Jahre hatte die Veranstaltung pandemiebedingt nicht stattfinden können, als Ersatz fungierte zwei Mal die Laufzeit, bei der jeder für sich allein in einem Zeitraum von zwei Wochen starten konnte.

So sorgten erstmals seit 2019 wieder viele Zuschauer im Start- und Zielbereich und an vielen Plätzen der Strecke für viel Stimmung. Sie konnten sich außerdem an Ständen rund um Sport und Gesundheit informieren. Dass so gut wie alle Läuferinnen und Läufer gesund ins Ziel kamen, war wiederum den vielen Helferinnen und Helfern entlang der Strecke zu verdanken.

Großes Interesse neben der Lauftsrecke: Die jungen Läuferinnen und Läufer werden von vielen im Bild festgehalten. | Bild: Kleinstück, Holger

Die Veranstalter freuten sich besonders über den großen Zuspruch bei den Schülerläufen: 358 Kinder und Jugendliche wurden gewertet. Entsprechend stark war der Zuspruch von Eltern, Großeltern, Freunden und Bekannten. Sie sorgten für eine stimmige Atmosphäre ebenso wie Moderator Ralf Holverscheid, der stundenlang im Ziel ankommende Läuferinnen und Läufer ankündigte. „Heute ist jeder Teilnehmer ein Sieger“, wiederholte er mehrmals. Kaum jemand, der mit verbissenem Gesichtsausdruck ins Ziel kam, vielmehr strahlten die meisten der Sportlerinnern und Sportler beim Zieleinlauf.

Die Sieger und ihre Laufzeiten Halbmarathon (21,1 Kilometer) Männer (165 Teilnehmer): 1. Malte Staehr (SC Delphin Ingolstadt) 1 Stunde, 26 Minuten, 39 Sekunden; 2. Emmanuel Pollakis (München), 1:27,41



Frauen (61 Teilnehmerinnen): 1. Konstanze Meergans (TSV Mühlhofen) 1:34,53; 2. Melanie Meyer (Uhldingen-Mühlhofen) 1:35,26 Pfahlbau-10er (zehn Kilometer) Männer (109 Teilnehmer): 1. Gabriel Endres (Sparkasse Salem-Heiligenberg), 34 Minuten, 44 Sekunden; 2. Michael Kovermann (Universität Konstanz) 34:47



Frauen (85 Teilnehmerinnen) 1. Renea Kahlo (Schule Schloss Salem) 44:38; 2. Karin Gutemann (Team AK) 46:32 Pfahlbau-4er (vier Kilometer) Männer (31 Teilnehmer): 1. Luis Käppeler (Immenstaad) 17:47; 2. Roland Schlageter (Online Kanzlei Schlageter) 17:52



Frauen (39 Teilnehmerinnen): 1. Tamara Volk (Kmg Friedrichshafen) 20:34; 2. Anca Bulai (Überlingen) 20:58 Nordic Walking und Walking (zehn Kilometer) 55 Teilnehmer, Keine Wertung Kids Pfahlbau-4er (vier Kilometer) Kinder, männlich (acht Teilnehmer): 1. Marco Mol (TuS Immenstaad) 19:11; Männliche Jugend U14 (15 Teilnehmer): 1. Max Zaunick (TuS Immenstaad) 19:12; Männliche Jugend U16 (14 Teilnehmer): 1. Luca Scheu (DHR Meersburg) 17:36; Kinder, weiblich (sechs Teilnehmerinnen): 1. Anna Kleiner (Sommertalschule Meersburg) 31:16; Weibliche Jugend U14 (elf Teilnehmerinnen): 1. Clara Storz (Friedrichshafen) 27:30; Weibliche Jugend U16 (23 Teilnehmerinnen): 1. Elena Lucarelli (KMG) 21:13 Kids-Run (1,4 Kilometer) Jungen U12 (33 Teilnehmer): 1. Fabian Meyer (TSV Mühlhofen) 5:14; Männliche Jugend U14 (neun Teilnehmer): Frederick Gold (Gymnasium Überlingen) 5:52; Mädchen U12 (42 Teilnehmerinnen): Noemi Demuth (TuS Immenstaad) 6:12; Weibliche Jugend U14 (fünf Teilnehmerinnen): 1. Emma Müller (Turnverein Bermatingen) 6:24; Weibliche Jugend U16 (eine Teilnehmerin): Linda Fritzler (Meersburg) 5:35 Kids-Run (0,8 Kilometer) Jungen U8 (32 Teilnehmer): Nick Flohrs (Meersburg) 3:13; Jungen U10 (60 Teilnehmer): Jonas Meyer (TSV Mühlhofen) 2:44; Mädchen U8 (30 Teilnehmerinnen) Clara Römer (TV Bermatingen) 3:32; Mädchen U10 (69 Teilnehmerinnen): Lina Faißt (TV Überlingen) 2:49

Bei den Männern gewann Malte Staehr (SC Delphin Ingolstadt) in einer Stunde, 26 Minuten und 39 Sekunden die 21,1 Kilometer lange Hauptstrecke des Pfahlbau-Marathons. Hier passierten die Läuferinnen und Läufer mit dem Pfahlbaumuseum Unteruhldingen, dem Schloss Salem, dem Affenberg Salem und der Klosterkirche Birnau vier der schönsten Sehenswürdigkeiten der Region. Der aus Uhldingen-Mühlhofen stammende Läufer hatte bereits in den Anfangsjahren an der Veranstaltung teilgenommen.

Malte Staehr, gebürtig aus Uhldingen-Mühlhofen, gewann den Halbmarathon. | Bild: Kleinstück, Holger

Er sei ganz ohne Zeitvorstellung auf die „bisschen ungewöhnliche“ Strecke gestartet, weil es „viel auf und ab und auch über Wiesen geht“, sagte Staehr im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Das ist recht anstrengend zu laufen, insofern bin ich zufrieden mit meiner Zeit“, sagte er. Zwar habe er schon mal die Vorstellung gehabt, zu gewinnen, „aber dass es dieses Jahr klappt, damit hätte ich nicht gerechnet“.

Erstmals auf diese Strecke hatte sich SÜDKURIER-Redaktionsleiter Stefan Hilser gewagt, dessen Ziel es war, überhaupt ins Ziel zu kommen. Letztlich war er einige Minuten schneller als geplant. Ganz besonders freute er sich über die große Anfeuerung auf der Strecke. Und bei den Frauen war Konstanze Meergans vom TSV Mühlhofen in einer Stunde, 34 Minuten und 53 Sekunden auf der Hauptstrecke siegreich.