Mit einem umfangreichen Spieleangebot, Musik und Tänzen haben Erzieherinnen und Erzieher mit Eltern und Kindern sowie vielen Gästen den 30. Geburtstag der Kita Max und Moritz gefeiert. „Wir brauchen einen Vergleich mit anderen Gemeinden und Städten nicht zu fürchten und sind gut aufgestellt“, sagte Marion Dörfler, seit 2000 Leiterin des Kindergartens, der zur Feier ein neues Logo erhalten hat. Neben einer Stellwand mit vielen Infos gab es eine Bewegungsstation des TSV Mühlhofen, eine Slackline zum Ausprobieren, Kasperletheater und Bilderbuchkino sowie Schafe zum Anfassen und Fische angeln.

Bürgermeister Dominik Männle erläuterte ein paar Eckpunkte. Ihm zufolge wurde der Kindergarten 1993 zwei-gruppig eröffnet, ein Jahr später war er dreigruppig. „Bereits 1996 führte er als erster Kindergarten der Gemeinde eine Ganztagesgruppe mit Mittagessen ein, damals allerdings erst für fünf Kinder“, so der Rathauschef. Anlässlich des fünfjährigen Bestehens erhielt der Hort 1998 seinen heutigen Namen. 2007 wurde der mittlere Teil angebaut, 2014 kam infolge des Rechtsanspruchs für unter Dreijährige ein weiterer Anbau hinzu. 140 Kinder haben heute Platz. „Nach der Umlegung eines Fußwegs können wir nun im Max und Moritz von einem Traumgarten sprechen“, sagte Männle. „Ich kenne kaum einen Kindergarten, in dem Kinder so herrlich herumtoben können.“

Auch Dörfler sprach in Bezug auf den großen Garten von einem Kinderparadies. Wie sie weiter ausführte, habe man in puncto pädagogische Konzepte immer zeitgemäß gearbeitet und schon frühzeitig eine Ganztagesgruppe etabliert, „obwohl die Bedingungen hierzu damals alles andere als ideal waren“. Die Öffnungszeiten habe man an die Bedürfnisse der Eltern angepasst, von ursprünglich sechs Erzieherinnen sei die Anzahl mittlerweile auf 22 gestiegen. Auch in Zukunft wolle man sich bemühen, weiterhin fundierte Arbeit zu leisten, denn bei allen Kindern gelte: „Was wir heute tun, müssen wir morgen nicht reparieren.“