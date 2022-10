„Vida Nova – Grünes Wohnen an der Aach“ ist das Projekt überschrieben, das Architekt Erwin Schairer aus Balingen bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung im „Sternen“ in Mühlhofen vorstellte. „Neues Leben soll in der Ortsmitte entstehen“, sagte Schairer, der die Planung zusammen mit seinem Kollegen Andreas Holz sowie Willy Mayr, Christoph Mayer und Bernd Menne von der Projektentwicklung Willy Mayer aus Bisingen erläuterte.

Dass die Bürger wissen wollen, was mit der Brache passiert, zeigte der Andrang zur Veranstaltung: Der Saal war überfüllt. Büroleiter Bernd Menne erklärte, er sei ein „stückweit überrascht“, gleichzeitig aber erfreut über das große Interesse. Das kam nicht von ungefähr, denn das seit Jahren brachliegende „Mühlhofer Loch“ bewegt die Gemüter der Menschen.

Wesentlicher Bestandteil der neuen Bebauung ist ein gut 1000 Quadratmeter großer Netto-Markt im Erdgeschoss mit Backshop und einem Café, das auch sonntags geöffnet haben soll. Das erklärte Erwin Schairer. In den drei Geschossen darüber sollen 30 Wohnungen entstehen. Das Gebäude soll einen Meter niedriger werden als das Gasthaus Sternen, aber rund zwei Meter höher als das gegenüberliegende Gebäude Hauptstraße 2. Geplant sind eine extensive Begrünung der Flachdächer, die Geschosse sollen mit Holzlamellen verkleidet werden, ähnlich wie am Parkhaus Therme in Überlingen.

Der Hauptzugang zum Netto-Markt ist an der Seite des bestehenden Brunnens geplant, aus der Tiefgarage sollen Aufzüge ins Erdgeschoss führen. Die Anlieferung zum Markt wird über die Grasbeurer Straße geplant und soll überbaut werden, sodass von den Lastwagen nur wenig zu hören sein soll. Im Erdgeschoss soll zudem eine öffentliche Toilette untergebracht sein, die zu den Öffnungszeiten des Lebensmittelmarktes zugänglich ist.

Drängend voll war es im „Sternen“, als Investor und Architekten das geplante Projekt vorstellten. | Bild: Kleinstück, Holger

Schairer plant insgesamt 79 Parkplätze, davon 48 in der Tiefgarage, 18 teils überdacht an der Hauptstraße für Bewohner sowie 13 an der Grasbeurer Straße für Kunden. Im ersten und zweiten Obergeschoss sind elf Wohnungen vorgesehen, drei mit zweieinhalb Zimmern, sechs mit dreieinhalb Zimmern und zwei mit viereinhalb Zimmern, zwischen 72 und 150 Quadratmetern groß. Im zurückgesetzten Dachgeschoss sind acht Wohnungen angedacht: drei Zweieinhalb-, drei Dreieinhalb- und zwei Viereinhalb-Zimmer-Wohnungen. Beheizt werden soll das Gebäude mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. „Der Netto-Markt wird über die Abwärme der Kältemaschine beheizt“, sagte der Architekt. Menne ergänzte, dass die Sparkasse Interesse bekundet habe, im Gebäude einen Geldautomaten aufzustellen.

Die Vorstellung stieß überwiegend auf Zustimmung unter den Besuchern, die jedoch auch Verbesserungsvorschläge machten. Auf die Frage, wie teuer die Wohnungen werden, wollte Bernd Menne sich nicht auf einen genauen Betrag festlegen: „Derzeit wird hier mit rund 5000 Euro gerechnet.“