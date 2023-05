Bodenseekreis vor 4 Stunden

Naht das Ende des Erlebnisbusses? Drei Ausflugsziele am See steigen aus dem Projekt aus

Der Affenberg, das Schloss Salem und die Pfahlbauten in Unteruhldingen steigen aus dem Projekt Erlebnisbus aus. Als Grund geben sie die neuen Fahrpläne an, bei denen zum Beispiel der Halt am Uhldinger Hafen entfällt.