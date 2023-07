Wieder steigende Schülerzahlen vermeldet die Musikschule Uhldingen-Mühlhofen, nachdem die Zahlen 2022 gegenüber den beiden Pandemiejahren nochmals gesunken waren. Summa summarum sieht Leiter Fabian Koch die Musikschule gut aufgestellt, auch im Austausch mit anderen Musikschulen. „Da mache ich mir keine großen Sorgen“, sagt er. Anders sieht es mit den der Musikschule zur Verfügung stehenden Räumen aus, hier wünscht sich Koch mehr Platz. Ein Aushängeschild der Schule ist das Jugendblasorchester, das erfolgreich am Festival Euro-Musique im Europa-Park teilgenommen hat.

Laut Koch sind im Vorjahr an der Musikschule 362 Personen unterrichtet worden, davon 184 weiblich. Vor Corona, im Jahr 2019, waren es noch 444 Schüler. Die unsichere Corona-Lage hatte viele Eltern in den Jahren 2020 und 2021 abwarten lassen, ob sie ihr Kind in der Musikschule anmelden, so Koch. „Derzeit ist die Zahl aber wieder ansteigend.“

Die Schüler verteilen sich auf Grundfächer (133), Klavier (58), Streichinstrumente (50), Gitarre (39), Holzblasinstrumente (32), Blechblasinstrumente (24), Schlagzeug (15) und Gesang (11). Aktuell gibt es laut Koch eine hohe Nachfrage in den Fächern musikalische Früherziehung, in der musikalischen Grundausbildung befinden sich 40 Kinder. Neu gegründet worden ist im Oktober ein Frauenchor. Die Musikschule hat im Vorjahr 24 Konzerte mit rund 330 Aufführenden vor etwa 1500 Zuhörern gegeben. Des Weiteren verfügen die Musikschule und deren Förderverein über ein neues Logo. „Wir wollen damit mehr in die Außenwirkung gehen“, sagt der Musikschulleiter. Zudem ist die Homepage überarbeitet worden: „Es ist nun eine Online-Anmeldung möglich“, so Koch, der außerdem auf die seit Januar laufende Musikschulsoftware verweist, die zu Vereinfachungen in der Verwaltung geführt habe.

Nicht ganz glücklich ist Fabian Koch nach wie vor mit dem Raumangebot, das der Musikschule zur Verfügung steht. „Siebeneinhalb Räume für knapp 400 Schülerinnen und Schüler ist einfach zu wenig“, stellt der Musikschulleiter fest. So gibt es weder Lehrerzimmer noch einen Gemeinschafts- beziehungsweise Übungsraum oder einen Konzertsaal. „Ein größerer Orchesterprobenraum wäre wirklich wichtig“, betont Koch.

Für die Zukunft wünscht er sich außerdem weiterhin moderate Gebühren für die Schülerinnen und Schüler und den Ausbau der Kooperation mit der Grundschule und den Kindergärten. Koch nennt hier das Stichwort „belebte“ Schule auch im Hinblick auf die kommende Ganztagesbetreuung 2026. „Die Schüler haben dann fast keine Zeit mehr für die außerschulischen Zusatzangebote wie Musikschule, Musikverein oder Sportverein.“ Musikschulunterricht werde dann werktags nur noch ab 15.30 Uhr, freitags ab 14 Uhr bis jeweils 19.30 Uhr möglich sein.

Erfreut zeigt sich Fabian Koch, dass die Jugendkapelle, ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Musikvereine Oberuhldingen und Mühlhofen sowie der Musikschule, vor wenigen Tagen erfolgreich ein Konzert im Europa-Park Rust gegeben hat. Unter dem Titel Euro-Musique hatten sich dort zum 22. Mal vokale und instrumentale Jugendmusikgruppen zu einer länderübergreifenden musikalischen Begegnung getroffen. Rund 40 Schülerinnen und Schüler inklusive Verstärkung durch einige Erwachsene gaben unter dem Dirigat von Fabian Koch einige Kostproben ihres Könnens, mit denen der Musikschulleiter sehr zufrieden war. „Ich freue mich, dass das so gut funktioniert hat“, lobte er zum Konzertende.