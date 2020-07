Uhldingen-Mühlhofen vor 4 Stunden

Motorradfahrer sollen kurzzeitig Verkehr auf B 31 blockiert und dadurch einen Unfall verursacht haben – Polizei sucht nach Zeugen

Die Motorraddemonstration am Samstag verlief nach Angaben der Polizei friedlich und ohne größere Zwischenfälle. Nach aktuellem Stand kam es lediglich zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, mutmaßlich begangen durch Motorradfahrer auf dem Weg zur späteren Versammlung, so die Polizei.