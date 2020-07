Uhldingen-Mühlhofen/Friedrichshafen vor 2 Stunden

Mann versucht mehrere Male, gestohlene Ware umzutauschen

Eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelcounters an der Bahnhofstraße in Uhldingen-Mühlhofen durchschaute am Samstag, kurz nach 20 Uhr, die Betrugsabsicht eines 37-Jährigen. Es sollte sich herausstellten: Seine Masche hatte er zuvor auch in zwei Geschäften in Friedrichshafen versucht.