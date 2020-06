Uhldingen-Mühlhofen vor 1 Stunde

Mann fährt an seinem Geburtstag betrunken Auto – und gerät in eine Polizeikontrolle

Als Polizeibeamte am Donnerstag, gegen 21 Uhr, bei einer Verkehrskontrolle in der Aachstraße in Uhldingen-Mühlhofen bei einem Autofahrer Alkoholgeruch wahrnahmen, baten sie ihn zum Test.