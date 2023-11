Balancieren wie eine Seiltänzerin oder mit Bällen jonglieren wie ein Artist – Manege frei für Zirkuskinder hieß es am Sonntag in der Sporthalle an der Aach. Zum zweiten Mal beteiligte sich der Turn- und Sportverein (TSV) Mühlhofen am Tag des Kinderturnens. Die deutschlandweite Aktion ist eine Kooperation des Deutschen Turnerbunds und Kinder Joy of Moving zur Förderung der Bewegung von Kindern.

Das diesjährige Motto Zirkus wurde mit vielfältigem Material unterstützt. Die zweite Vorsitzende des Vereins Regine Bittner eröffnete den Turntag und nutzte die Gelegenheit für einen „Aufruf in eigener Sache“. Übungsleiter seien dringend gesucht. Insbesondere, da Abteilungsleiterin Veronika Nell aus persönlichen Gründen aufhören müsse. Sie trage Verantwortung für Gruppen von Kindern bis zu den Senioren. „Es wäre schade, wenn es nicht weitergehen würde“, sagte Bittner und fügte an, dass eine Gruppenleitung auch in Teams möglich sei.

Die Abteilungsleiterin Veronika Nell hielt ihre Begrüßungsworte kurz, denn die kleinen Sportler zappelten schon voller Ungeduld angesichts des aufgebauten Parcours. Jonglage, Tiershow (Feuertunnel), zielsicherer Clown, Akrobatik, Balance-Seiltanz und Pedalos hießen die sechs Stationen auf dem abzustempelnden Laufzettel. Und am Ende winkte eine Urkunde für das „Zirkuskind“.

Für die ganz Kleinen gab es einen abgesperrten Bereich, wo sie unter Aufsicht der Eltern spielerisch ähnliche Übungen absolvieren konnten. Die zweijährige Elina probierte sich dort an der Hand ihrer Mutter auf einer extra breiten Slackline für Kinder bis sechs Jahre. „Wir stehen auf der Warteliste für das Eltern-Kind-Turnen“, sagte Celia Schulz. Bewegung von Kindesbeinen an sei ihr wichtig. „Ich bin selber Trampolin-Trainerin in Friedrichshafen“, erklärte Celia Schulz. Da sie in Uhldingen wohnen, hofft sie auf einen freien Platz für ihre Tochter beim TSV. Die stellvertretende Vereinsvorsitzende Bittner antwortete auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass aktuell rund 450 Kinder aus allen Ortsteilen im Verein angemeldet seien. „Da sind wir stolz drauf, das zeigt auch unsere Qualität.“ Die Übungsleiter seien gut ausgebildet und nehmen laut Bittner regelmäßig an Fortbildungen teil. Die Abteilung Turnen stelle breite Angebote bis hin zu den Senioren. Für Kinder gibt es abgestuft nach Alter von den Zweijährigen bis zum vierten Schuljahr acht verschiedene Gruppenangebote.

Einige dieser Gruppen zeigten am Kinderturntag ihr Können in kleinen Aufführungen. So tanzten und hüpften die Bambini mit ihren Gruppenleiterinnen Tina Häffner und Monique Thieke zu fröhlicher Musik, während die Erstklässler des Kinderturnens unter Leitung von Corinna Arndt schon akrobatische Showeinlagen in ihren Tanz einbauten. Neben den vielen Kindern, die mit ihren einheitlich blauen T-Shirts deutlich erkennbar dem Verein angehören, kamen auch etliche einfach nur zum Schnuppern oder sind Mitglieder in anderen Vereinen. So wie beispielsweise der dreijährige Henri aus Überlingen. „Er turnt einfach so gerne und deshalb nehmen wir jede Gelegenheit wahr“, sagte seine Mutter, während der Knirps mutig unter Beobachtung seiner Oma die steile Bank rauf krabbelte und ohne Scheu mit lachendem Gesicht aus über einen Meter Höhe auf die Matte sprang.