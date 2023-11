Die Familie Spindler steckt hinter dem Circus Stefano. Vater Stefan und Mutter Karina bieten mit den Kindern Larissa Isabel Connor und Richard „Zirkus von der Familie, für die Familie und mit der Familie“. So jedenfalls lautet das Motto – und das kann man wörtlich nehmen.

Viele Tiere, Clowns und Akrobatik

In der Manege dürfen Tiere nicht fehlen. So ist es auch beim Circus Stefano. Neben Ponys gibt es Hunde, Pfautauben und sogar eine Katze, die mit ihren Dressuren unterhalten. Für große Augen sorgen dann aber die beiden Kamele Salomé und Fatima. Und das nicht nur, weil sie bis zu drei Meter groß sind. Im Programm sind aber eine Trapez-Nummer, Jonglage, Akrobatik und natürlich die Unterhaltung mit dem Clown Peppino.

Clown Peppino alias Richard Spindler vom Circus Stefano sorgt immer wieder für Lacher. Bild: | Bild: Jäckle, Reiner

Immer wieder werden die Besucher mit eingebunden. Sei es bei der Ponynummer, bei der die Gäste in der ersten Reihe das Tier auch streicheln dürfen, bei Clown Peppino, der mit den großen und kleinen Besuchern spielt und alle Kinder, die bei einer Nummer sogar alle gemeinsam in die Manege dürfen.

Dieses Jahr kein Weihnachtszirkus

„Wir laden dazu ein, zu träumen, zu lachen, sich zu freuen und den Alltag einfach mal hinter sich zu lassen“, sagt Karina Spindler, die die Moderation der Vorstellung übernimmt. Einer der Höhepunkte der Show ist die Piraten-Nummer, bei der es unter anderem Messerwerfen, eine Taubenshow sowie eine Trapez-Akrobatik gibt.

Die Saison der Zirkusfamilie Spindler neigt sich nach dem Gastspiel in Oberuhldingen so langsam dem Ende entgegen. Ein Weihnachtszirkus steht dieses Jahr nicht auf dem Programm. Dafür hoffen die Artisten auf punktuelle Engagements für Feste und Feiern in der kalten Jahreszeit – mit und ohne Tiere.