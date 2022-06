Eines der größten Tennis-Turniere in Baden-Württemberg läuft derzeit beim TC Uhldingen. Beim 18. Internationalen Offenen Bodensee Turnier der Seniorinnen und Senioren geht es in zwölf verschiedenen Altersklassen um wichtige Ranglistenpunkte des Deutschen Tennis Bundes (DTB). Am Sonntag stehen die Endspiele und gegen 17 Uhr die Siegerehrung auf dem Programm. Viele der Spieler nutzen das Turnier, um ihr Hobby mit Urlaub zu verbinden und sind schon seit Pfingsten am Bodensee. Einige sind sogar mit ihrem Wohnmobil angereist. Die meisten allerdings wohnen in umliegenden Ferienwohnungen und Hotels.

Das Programm Das 18. Internationale Offene Bodensee Turnier der Seniorinnen und Senioren findet von Mittwoch, 8. Juni, bis Sonntag, 12. Juni, beim TC Uhldingen statt. Gespielt wird außerdem auf den Tennis-Anlagen des TC Meersburg und des TC Salem. Die Spiele beginnen jeden Tag um 8.30 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Weitere Informationen zum Turnier gibt es im Internet.

Tennisclub lädt frühere Teilnehmer schon vor Weihnachten ein

„Die Organisation beginnt bei uns immer an Weihnachten“, erklärt Rudolf Butterweck senior, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. „Dann bekommen die Spieler, die schon mal bei uns waren, Weihnachtspost vom TC Uhldingen mit dem Datum des nächsten Turniers.“ Wenn Anfang März die Anmeldefrist beginnt, melden sich meistens gleich jede Menge Spielerinnen und Spieler an. „Dieses Jahr haben sich 183 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet“, erklärt Uwe Lipka, der Vorsitzende des Vereins. „Ein dermaßen großes Teilnehmerfeld hatten wir bislang noch nie.“

Ein Großteil des Organisationsteams beim TC Uhldingen (von links): Der Vorsitzende Uwe Lipka, Thomas Schmidt, Rudolf Butterweck senior und Jakob Otto. | Bild: Reiner Jäckle

Enge Kooperation mit den befreundeten Clubs in Meersburg und Salem

Bei so vielen Spielerinnen und Spielern reichen die sechs Plätze beim TC Uhldingen bei Weitem nicht aus. Deshalb gibt es eine enge Kooperation mit dem TC Meersburg und dem TC Salem. Auch auf deren Plätzen werden Spiele der verschiedenen Konkurrenzen ausgetragen. „Dort werden vor allem die Nebenrunden gespielt“, erklärt Rudolf Butterweck senior. „Entscheidend ist die erste Runde. Wer gewinnt, steht in der Hauptrunde. Die Verlierer spielen in der Nebenrunde ihren Sieger aus.“

Nordbadischer Ranglistenspieler wird abends zum Alleinunterhalter

Der Großteil des Teilnehmerfeldes ist beim Turnier bereits Stammgast. Einer davon ist Georg Vogelbacher vom nordbadischen TC Rheinhausen, der in der Klasse M70 antritt. Tagsüber versucht er Punkte für die DTB-Rangliste zu sammeln. Am Freitagabend allerdings tauscht er den Tennisschläger mit seinem Musikinstrument und wird als Alleinunterhalter bei der Players Party aufspielen. „Er macht das schon zum dritten Mal und sorgt für mächtig Stimmung“, verrät Uwe Lipka.

Auf der Tennis-Anlage des TC Uhldingen findet das Turnier für Seniorinnen und Senioren statt. | Bild: Reiner Jäckle

Aus den Reihen des Vereins sind rund 30 Helfer im Einsatz

Neben Rudolf Butterweck senior besteht das Organisationsteam noch aus Thomas Schmidt, Jakob Otto, Rudolf Butterweck junior sowie Detlef Böhnert. Während des Turniers sind dann etwa weitere 30 Helfer im Einsatz, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen. „Und natürlich geht nichts ohne Sponsoren, denen wir dankbar sind, dass wir das Turnier überhaupt zum 18. Mal austragen können“, betont Thomas Schmidt.

Spitzenspieler aus verschiedenen Ranglisten sind mit dabei

Auch wenn viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Turnier von der Atmosphäre schwärmen, wird auf den Plätzen absolut ernsthaft Tennis gespielt. In der Kategorie M80 ist beispielsweise der Achte der deutschen Rangliste mit dabei. In der Klasse M75 ist die deutsche Nummer 18 an Rang eins gesetzt. Bei den Frauen W50 greift die deutsche Nummer 18 nach dem Turniersieg

Sind zum ersten Mal am Bodensee dabei: Jutta und Georg Gorski aus Münster in Westfalen, die für den TC St. Mauritz in den Altersklassen W70 und M70 antreten. | Bild: Reiner Jäckle

Jutta Gorski aus Münster ist auf Platz drei gesetzt

Ebenfalls nicht chancenlos um den Turniersieg mitspielen wird Jutta Gorski (Altersklasse W70) aus Münster in Westfalen, die als Nummer 31 in Deutschland an Position drei gesetzt ist. Sie ist mit ihrem Mann Georg zum ersten Mal beim TC Uhldingen mit dabei. „Wir waren noch nie hier, haben aber schon viel von diesem Turnier gehört“, sagt Jutta Gorski und ihr Mann erklärt: „Da so viele mitspielen, ist es ein Treffen von sehr vielen Tennisfreunden, die man immer wieder trifft.“ Im Teilnehmerfeld sind nicht nur hochkarätige deutsche Spielerinnen und Spieler, sondern auch Akteure aus Österreich, der Schweiz, Italien und den Niederlanden.