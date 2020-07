Unter Corona-Schutzbestimmungen hielt der 2011 gegründete Boxverband Baden-Württemberg (BVBW) seinen Wahlverbandstag in der Mehrzweckhalle Mühlhofen ab. Präsident Uwe Hamann aus Salem freute sich, diesen überhaupt ausrichten zu können. „Aufgrund der aktuellen Lage, den bestehen Hygienevorschriften, den geltenden Corona-Verordnungen und unseren Bemühungen um eure Sicherheit hat der Vorstand entschieden, den Verbandstag in einer großen Halle auszurichten“, hatte er in einem Anschreiben zuvor erklärt. Bürgermeister Dominik Männle nutzte die Versammlung zu seinem ersten offiziellen Grußwort in seiner noch jungen Amtszeit. Informiert wurde, dass die U22-Landesboxmeisterschaften im Frühjahr 2021 in Uhldingen-Mühlhofen stattfinden sollen.