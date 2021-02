Uhldingen-Mühlhofen/Salem/Frickingen Nur für Abonnenten vor 8 Stunden

Land unter im Linzgau – eine Bildnachlese zu Starkregen und Schneeschmelze

Nach dem Starkregen, der am Freitag die Schneemassen fortwusch, hieß es am Wochenende an einigen Stellen des Linzgaus Land unter. Die Linzer Aach, die auch Salemer oder Seefelder Aach heißt, ließ das Wasser in ihrem Tobel anschwellen und das dortige Rückhaltebecken verhinderte am Freitag Schlimmeres. Am Ende brachte sie als Seefelder Aach viel Dreck und Sediment in den Bodensee.