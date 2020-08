Mit Anna Lu und Kalle Lüber endeten die „Seekonzerte unplugged“ für diesen Sommer. „Im kommenden Jahr wird es definitiv eine Neuauflage geben“, verrät Organisator Manuel Dillmann, der die Veranstaltungsreihe zusammen mit der Tourist-Information ins Leben gerufen hat, schon jetzt.

„Alle sechs Konzerte waren gut besucht, bei Anna Lu und Kalle Lüber zählten wir 150 Zuhörer auf dem Gelände, hinter den Absperrungen tummelten sich weitere 100. Die Resonanz vonseiten des Publikums war durchweg positiv, zumal wir auch absolutes Wetterglück hatten.“

Zahlreiche Besucher lauschten dem sechsten und letzten Seekonzert des Jahres am Uhldinger Hafen. | Bild: Manuela Klaas

Die Musik von Anna Lu und Kalle Lüber wirkte authentisch und eingängig. Mal schnell, mal elegisch – Pop mit unüberhörbaren Rockakzenten. Am Seeufer spielten die beiden Songs aus ihrem Debütalbum „Kill The Silence“. Zusätzlich im Gepäck hatten die in Rheinfelden beheimateten Musiker auch ihre aktuelle Single „Lost In Your Eyes“.

Auch Bürgermeister Dominik Männle kam gemeinsam mit seiner Frau Nicole zum Konzert von Anna Lu und Kalle Lüber. | Bild: Manuela Klaas

An vielen Stellen des Konzerts zeigte sich das wunderbare Zusammenspiel des Duos, das auch abseits der Bühne ein Paar ist. So gab es Momente, in denen sich Lübers Gitarrenspiel eng an die Stimme Anna Lus anschmiegte. Beeindruckend war vor allem die emotionale Tiefe ihrer Musik. Immer wieder brillierte Lüber mit Soli am Keyboard oder der akustischen Gitarre, insbesondere der eingängige Titel „Europe“ erntete viel Beifall des Publikums.

Zuhörer schätzen besonderes Ambiente der Konzerte

Passend zur Stimmung, färbte sich im Laufe des Konzerts der Abendhimmel glühend rot. So mancher Besucher zückte sein Smartphone, um das spektakuläre Schauspiel festzuhalten. Gemeinsam mit Freunden genoss auch Maik Lamprecht aus Mühlhofen das Konzert mit dem imposanten Sonnenuntergang. „Das Ambiente direkt am Ufer mit den Pfahlbauten und der Birnau im Hintergrund ist einfach unschlagbar.“

Auch dass man Picknick und Getränke mitbringen kann, gefällt Lamprecht: „Alles wird hier ungemein locker gehandhabt und obendrein sind die Veranstaltungen kostenfrei. Man musste sich lediglich online registrieren. Ich war bei fast allen Konzerten, die durch die Bank recht abwechslungsreich waren.“

Musiker sind dankbar für Auftrittsmöglichkeit in Corona-Zeiten

Anna Lu zeigte sich nach dem Auftritt begeistert: „Es war ein Hammerabend, der obendrein mit den zurzeit bestehenden Vorschriften bestens organisiert war. Wir Musiker sind so dankbar, dass uns eine solche Auftrittsmöglichkeit überhaupt geboten wird. Der Termin fiel sogar zufällig in unseren Urlaub, den wir – wie schon so oft in den letzten Jahren – am See verbringen.“