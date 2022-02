Der Bauherr – WRV Immobilien aus Meckenbeuren – hat den Abriss eines Schuppens, einer Garage und eines Wohnhauses sowie den Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage und Erstellung von zwei Stellplätzen auf vier Grundstücken beantragt. Die Hauptkritik: viel zu massiv.

Im November des Vorjahres hatte sich der Technische Ausschuss mit dem Vorhaben beschäftigt. Zwar wurde die beabsichtigte Nachverdichtung begrüßt, allen Ratsmitgliedern erschien das Vorhaben aber etwas zu massiv, weshalb sie den Antrag ablehnten. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit dem Vorhabenträger Gespräche zu führen, um die Planung anzupassen, dass sich das Projekt besser einfügen möge. Denn das Bauvorhaben beurteilt sich nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches, demzufolge es sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen muss.

Das Projekt Die vorliegende Planung sieht den Neubau einer Wohnanlage mit Tiefgarage und Stellplätzen oberhalb der Hauptstraße im Ortsteil Mühlhofen vor. Die Häuser werden terrassenartig mit verschiedenen Erdgeschossfußbodenhöhen (EFH) in die vorhandene Topografie hineingeplant. Vier Häuser sollen eine durchgängig zweigeschossige Bebauung mit Dachgeschoss erhalten. Die Dachform bei diesen Häusern soll als Flachdach ausgeführt werden. Ein weiteres, oberhalb der Bushaltestelle geplantes Haus ist dreigeschossig mit Dachgeschoss und mit einem Satteldach geplant. Mindestens 20 Prozent der Wohnungen sollen laut Ortsbaumeister Fabian Stephan als bezahlbarer Wohnraum umgesetzt werden.

Starke Kritik äußerte Gabriele Busam (FW). „Die massive Bebauung mit Flachdächern ist für mich eine deutliche Beeinträchtigung und fügt sich in keinster Weise ein. Die Häuser thronen dort“, sagte sie und bemängelte einen fehlenden Rettungsweg. „Das ist für mich alles nicht durchgedacht.“ Meinrad Holstein (FDP) zeigte sich „erschrocken, was da gebaut werden soll. Das gehört in eine Stadt“.

Jean-Christophe Thieke (CDU) sprach von einem „no go“ wegen der geplanten Flachdächer und befürchtete eine künftige Beeinträchtigung der Hauptstraße. „Dort wird eine Reglementierung des Parkens notwendig.“ Wolfgang Metzler (BuF) empfand eine mögliche Ausführung mit Satteldächern als „katastrophal“, gab aber auch zu bedenken, dass bei Flachdächern Fotovoltaikanlagen dazu kommen werden. „Und zwei Besucherparkplätze sind zu wenig.“ Lena Metzler (BuF) fragte: „Wollen wir Innenverdichtung, oder wollen wir, dass die Gemeinde nach außen wächst?“

Christine Allgeier (BuF) wies darauf hin, dass Satteldächer die Häuser zwar höher machten, bei einer Verdichtung habe man aber nicht viele Möglichkeiten, das abzulehnen. Die beabsichtigte Tiefgarage mit zahlreichen Stellplätzen stellte sie sich schwierig vor, „aber das schwierige Gelände kann man den Bauherrn nicht vorwerfen“, sagte sie. „Im Großen und Ganzen ist das Vorhaben okay.“

Domenico Ferraro (SPD) zeigte sich überzeugt, dass das Vorhaben die Optik in Mühlhofen verändern werde. „Wir müssen bei dieser Verdichtung in den sauren Apfel beißen“, sagte er. Nachdem auch Manfred Seeger (JB) auf das Fehlen eines Rettungsweges und auf die Notwendigkeit einer Privatstraße hingewiesen hatte, stimmte das Gremium dem Vorhaben schließlich mehrheitlich zu – bei der Enthaltung von Bürgermeister Dominik Männle.