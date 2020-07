Basteln mit Lavendel, Spaß am Sport- und Funpark, das Drehen eines eigenen Filmes und noch viel mehr: 34 Veranstaltungen bietet das Kinderferienprogramm der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen, das am 30. Juli beginnt und bis 13. September dauert.

Ausgerichtet wird es wieder von der Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Familientreff sowie verschiedenen Institutionen und Vereinen. In den zurückliegenden Jahren stießen die Programmpunkte stets auf große Resonanz.

„Ich bin froh, dass wir trotz Corona in den Ferien etwas anbieten können“, freut sich Bürgermeister Dominik Männle. „Die Eltern waren in den zurückliegenden Monaten mit der zusätzlichen Betreuung ihrer Kinder schon gestraft genug.“ Männles Dank gilt Organisatoren und Vereinen, die sich in Zeiten von Corona auch trauten, etwas anzubieten, was nur in wenigen Kommunen derzeit der Fall sei. „Das macht mich für die nächsten Jahre zuversichtlich.“

Neue Angebote im Kinderferienprogramm

Neu in diesem Jahr sind die Herstellung eines 3-D-Labyrinthes, der Bau eines Möbels aus Europaletten für den Jugendtreff oder der Bau eines Roboters aus Lego-Technik. Unsichtbaren Kräften auf der Spur werden die jungen Teilnehmer mit der Magnetschaukel sein, während sie beim Bau einer pneumatischen Hebebühne mit der Luftdrucktechnik vertraut gemacht werden.

Anmeldungen zum Kinderferienprogramm Der zentrale Anmeldetermin zu den einzelnen Veranstaltungen des Kinderfreienprogramms ist am Mittwoch, 8. Juli, ab 17 Uhr im Rathaus Oberuhldingen, soweit nicht bei dem jeweiligen Programmpunkt vermerkt ist, dass der Veranstalter selbst die Anmeldung entgegennimmt. Weitere Infos bei Katharina Haag, Telefon 0 75 56/717-21 oder per E-Mail unter k.haag@uhldingen-muehlhofen.de. Im Internet: www.uhldingen-muehlhofen.de

„Die abwechslungsreichen Angebote können sich wirklich sehen lassen“, urteilt Männle. Die verschiedenen Veranstaltungen des Kinderferienprogramms sind in einem Informationsblatt aufgelistet, das auch auf der Internetseite der Gemeinde einzusehen ist. Organisatorin Katharina Haag macht darauf aufmerksam, dass jeder unter Berücksichtigung der Corona-Bestimmungen nur sein eigenes Kind anmelden kann und die Kostenbeiträge am Anmeldetag oder bei der Veranstaltung bar zu zahlen sind.

Dreiwöchige Ferienfreizeit in der Lichtenbergschule

Außerdem wird es wieder eine dreiwöchige Ferienfreizeit für Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis elf Jahren vom 3. bis 21. August, werktags von 9 bis 16.30 Uhr, in der Lichtenbergschule Oberuhldingen geben. Laut derzeitigem Stand der Corona-Verordnung darf die Gesamtanzahl der Betreuer und Teilnehmer 20 Personen nicht überschreiten, was sich aber noch ändern kann, da am 15. Juli eine neue Verordnung erwartet wird.

Auf viel Zustimmung stieß im Vorjahr die Ferienfreizeit. Dieses Jahr dürfen daran aber infolge Corona voraussichtlich nicht mehr als 20 Personen teilnehmen. | Bild: Kleinstück, Holger

Angemeldet werden dürfen die Kinder vorerst nur für eine Woche, Anmeldetag ist Donnerstag, 9. Juli, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, voraussichtlich im kleinen Sitzungssaal des Rathauses. Das Formular lässt sich auf der Internetseite der Gemeinde herunterladen; die Kosten von 80 Euro pro Kind (Geschwisterkinder 70 Euro, Frühbetreuung von 7.30 bis 9 Uhr für eine Woche 15 Euro; einzelne Tage 4 Euro) müssen bei der Anmeldung beglichen werden.