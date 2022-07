Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich der unbekannter Fahrer eines Moto-Cross-Motorrads am Montag gegen 1 Uhr in Uhldingen-Mühlhofen geliefert. Wie die Polizei schreibt, war eine Streife in der Bahnhofstraße auf den Unbekannte aufmerksam geworden. Als der Fahrer das Polizeifahrzeug sah, setzte er seinen roten Helm auf und flüchtete mit der Cross-Maschine, die kein Kennzeichen hatte, Richtung Mühlhofen.

Die Beamten verfolgten das Motorrad, dessen Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit flüchtete, zunächst Richtung Grasbeuren und dann weiter nach Bermatingen. Bei Ahausen verloren die Beamten den Sichtkontakt zu der Maschine. Wie die Polizei mitteilt, ignorierte der Fahrer alle Aufforderungen zum Anhalten und verursachte zudem beinahe einen Unfall, als er einem Polizeiwagen auswich.

Der Flüchtige, mutmaßlich ein Jugendlicher, war mit Shorts und einem T-Shirt unterwegs und trug keine Schutzkleidung. Er hatte einen Rucksack bei sich. Hinweise auf den Fahrer nehmen die Beamten des Polizeireviers Überlingen unter Telefon 07551/8040 entgegen.