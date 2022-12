Traditionelle Blasmusik hat in Uhldingen-Mühlhofen eine Zukunft: Mit dieser Aussage traf Marco Knoblauch, Mitvorsitzender des Musikvereins Oberuhldingen, ins Schwarze. Denn das, was die Jugendkapelle Uhldingen-Mühlhofen zu Beginn des ersten Jahreskonzerts der Trachtenkapelle seit drei Jahren bot, konnte sich hören lassen und fand die uneingeschränkte Wertschätzung des Publikums im Welterbesaal, der erstmalig der Austragungsortes des Konzertes war.

Fabian Koch, Leiter der Musikschule, hatte seine jungen Schützlinge der Jugendkapelle Uhldingen-Mühlhofen bestens auf das Jahreskonzert vorbereitet. | Bild: Kleinstück, Holger

Fabian Koch, Leiter der Musikschule, hatte seine jungen Schützlinge bestens auf das Konzert vorbereitet. Das wurde schon beim ersten Stück, Musik aus „Herr der Ringe – Die Gefährten“, offenbar. Die rund 40 jungen Musiker bewältigten auch das von vielen Takt- und Rhythmuswechseln geprägte „The Simpsons“ und spielten bekannte Melodien von „Mary Poppins“ bevor es in der Zugabe mit „Alle Jahre wieder“ weihnachtlich wurde – passend zum gleichzeitigen Schneefall.

„Machen wir so weiter, man sieht es fruchtet, es macht Spaß und es geht weiter mit der Blasmusik in Uhldingen-Mühlhofen“, sagte Marco Knoblauch. Bei der Jugendkapelle handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Musikvereine Oberuhldingen und Mühlhofen sowie der Musikschule. In der Kapelle spielt der Nachwuchs aller drei Institutionen mit.

Viel Spaß hatten die Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle Oberuhldingen, im Vordergrund (von links) Patrcik Scheidegg, Mareike Reutter, Anna Landolt und Leonie Oßwald. | Bild: Kleinstück, Holger

Dass auch die Musikanten der Trachtenkapelle bestens gelaunt waren, zeigte sich nach einer kurzen Umbaupause. Moderiert von den drei Frauen Anna Landolt, Leonie Oßwald und Franziska Rominger, legten sie schon im „Florentiner Marsch“ los, einem der meistgespielten Märsche mit triumphalem Schluss, der Appetit auf mehr machte. Unter ihrem Dirigenten Udo Huber ließen sie in „The Eagles in concert“ Sehnsucht nach Sommer und Sonne aufkommen, sorgten in „The Typewriter“ mit Jürgen Hertkorn an der Schreibmaschine für viel Spaß, bevor sie im Ohrwurm „Petersburger Schlittenfahrt“ mit Peitschenknall und Glöckchenklang zu begeistern wussten.

Eine begeisternde Showeinlage bot Jürgen Hertkorn in „The Typewriter“ an der Schreibmaschine. Das Stück wurde erstmals 1963 durch den Film „Der Ladenhüter“ mit Jerry Lewis einem größeren Publikum bekannt. | Bild: Kleinstück, Holger

Kein Wunder, dass die Kapelle einen Ausschnitt der von wechselnden Melodien und Tempi charakterisierten Schlittenfahrt als Zugabe zum Besten gab. Zuvor hatten sie schon ihr musikhungriges Publikum mit der Zugabe „Sweet Bells Fantasy“ belohnt – eine kreative Fantasie über das bekannte deutsche Weihnachtslied „Süßer die Glocken nie klingen“.

