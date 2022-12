Der 2014 beschlossene Bebauungsplan „Sport- und Funpark“ in Oberuhldingen wird erstmals geändert. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Grund: Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung einer Johanniter-Rettungswache, die neben dem dortigen öffentlichen Parkplatz seit Oktober 2020 ihre Fahrzeuge stehen hat, muss geschaffen werden. Nicht erfreut deswegen sind indes die Mitglieder eines Gemeinschaftsgartenprojektes, die ihr dortiges Grundstück aufgeben müssen. Zwar haben auch sie Verständnis für das Vorhaben der Johanniter. Sie finden es aber bedauerlich, dass dies nicht auf einem bereits versiegelten Boden oder bei einem vorhandenen Gebäude sein kann.

Es geht um etwa 500 Quadratmeter

Der rund 500 Quadratmeter umfassende Bereich werde entgegen den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans derzeit durch Kleingartenanlagen genutzt, erläuterte Ortsbaumeister Fabian Stephan. Es handelt sich dabei um den Gemeinschaftsgarten für Geflüchtete und einheimische Bürger des Vereins Unterstützerkreis Migration Uhldingen-Mühlhofen (UMUM). „Der rechtsverbindliche Bebauungsplan setzt den Bereich als Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung für öffentliche Parkplätze fest“, so Stephan. „Daher ist die erste Änderung des Bebauungsplans erforderlich.“ Die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung bestehe im Rahmen des Verfahrens nicht.

Ende Mai dieses Jahres war das Grundstück überraschend durch Pfahlsetzung vermessen worden. Daraufhin informierten die Mitglieder des Gemeinschaftsgartens den Gemeinderat über das Vorhaben und baten inständig darum, nach einer ökologisch weniger wertvollen Möglichkeit für die Unterbringung der Johanniter zu suchen, um das wertvolle Projekt an diesem Standort nicht zu gefährden.

Auf diesem Grundstück befindet sich der Gemeinschaftsgarten für Geflüchtete und einheimische Bürger. Mittlerweile sieht das Areal schon verwahrlost aus, weil viele der Hobbygärtner wegen der unsicheren Lage bereits aufgehört haben. | Bild: Kleinstück, Holger

„Für uns und die Natur würde es den Tod eines Herzensprojektes bedeuten, wenn der fruchtbare Boden einer Bebauung zum Opfer fallen müsste.“ Im Juli hatte Integrationsbeauftragte Gerlinde Hofmaier dem Verein die Dringlichkeit des Vorhabens mitgeteilt, da die Johanniter seit fünf Jahren nach einem geeigneten Grundstück suchten. Das Areal sei angesichts seiner Nähe zur Bundesstraße für den Notfalleinsatz optimal. „Das lässt sich gut nachvollziehen“, schrieb die Gartengemeinschaft, hatte aber gleichzeitig Bedenken, dass die dort im Ernstfall schnell ausrückenden Fahrzeuge eine mögliche Lebensgefahr für Personen, die zu den Sportplätzen oder Gärten müssten, darstellten. Eine Antwort aus dem Gemeinderat habe es nicht gegeben.

Männle: Stehen voll hinter Verein

Im September hatte Bürgermeister Männle im Gemeinderat gesagt, man stehe „voll und ganz“ hinter dem Verein und wolle auch unterstützend tätig sein. „Ich bin stolz darauf, was der Verein bisher geleistet hat.“ Das besagte Grundstück sei aber das letztmögliche, das in Frage käme. Ihm sei viel daran gelegen, ein schönes Ersatzgrundstück für UMUM zu bekommen. Sein Angebot: eine Mithilfe des Bauhofes bei den Umzugsmaßnahmen. Auch wolle man bei der Suche nach jüngeren Mitstreitern im Verein behilflich sein, schließlich seien die bisherigen mit Herzblut dabei gewesen. Es gelte jetzt noch, „etwas abzuwarten“, sagte er im Gespräch mit dem SÜDKURIER: „Ich bin guten Mutes, ein Grundstück zu finden.“

Dazu braucht es nach Aussage der Gartenprojektler aber Menschen „mit sehr viel Willenskraft, körperlicher Kraft, Mut und Durchhaltevermögen, um so ein neues Projekt nochmal auf die Beine zu stellen“. Inzwischen hat sich aufgrund der Unsicherheit ein Gros der noch Aktiven verabschiedet und die Beete in teilweise verwahrlostem Zustand hinterlassen. Ob es jüngere Menschen gebe, die sich diese Mammutaufgabe antun wollen, könne bezweifelt werden, so die Mitglieder. „Um so besser, wenn die Gemeinde da jemanden entsprechenden findet, was aber nach unserer Erfahrung sehr bezweifelt werden darf.“