Angesichtes des Neubaus der Kinderhauses Sonnenschein stehen der Gemeinde im kommenden Kindergartenjahr 35 Plätze mehr als bisher zur Verfügung: 258 statt bisher 233 für Kindergartenkinder (Ü3), und 70 statt 60 für Kleinkinder (U3). Einziges Manko: Der Betrieb des Hortes in Mühlhofen kann erst frühestens zum 1. Dezember beginnen, nicht wie geplant zum neuen Kindergartenjahr.

Bis das neue Gebäude eröffnet wird, muss der Kindergartenbetrieb noch am alten Standort „Am Kindergarten“ beginnen, was aber räumlich und personell möglich ist. Das erweiterte Platzangebot im Sonnenschein ist in die vom Gemeinderat verabschiedeten Kindergartenbedarfsplanung 2022/23 mit einbezogen worden. Zu einer solchen Planung sind die Gemeinden seit Änderung des Kindergartengesetzes 2009 jährlich verpflichtet.

Angesichtes des Neubaus der Kinderhauses Sonnenschein stehen der Gemeinde im kommenden Kindergartenjahr 35 Plätze mehr als bisher zur Verfügung. Der Betrieb des Hortes in Mühlhofen kann aber erst frühestens zum 1. Dezember beginnen, nicht wie geplant zum neuen Kindergartenjahr. Bild: Holger Kleinstück | Bild: Kleinstück, Holger

In den zurückliegenden Jahren habe die Gemeinde laut Hauptamtsleiterin Gudrun Müller-Schmidts die gesetzlichen Kinderbetreuungsplätze mit einem Rechtsanspruch auf einen Platz bedienen können. Allerdings sei dabei die Frist von sechs Monaten bis zur Platzvergabe benötigt worden. Auch die Eltern hätten eine längere Wartezeit hinnehmen müssen. Außerdem habe die Kindergartenverwaltung einer Ausnahmeregelung zufolge im Zuge der Corona-Verordnung einen bis zwei Plätze pro Gruppe überbelegen können, was aber mit Ende des Kindergartenjahres beendet worden sei.

Bodenseekreis Ist das zu glauben? In evangelischen Kitas dürfen nur Christen arbeiten Das könnte Sie auch interessieren

Gudrun Müller-Schmidts machte darauf aufmerksam, dass es in Uhldingen-Mühlhofen ein beispielhaftes Angebot von Betreuungsformen gebe, sei es in Regelgruppen oder in Halbtags-, Ganztags- und Kleinkindgruppen sowie in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten teilweise mit Verpflegung und Mittagessen in allen Kindergärten gibt: „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird dadurch gewährleistet.“

„In den zurückliegenden Jahren konnte neben den ständigen Erweiterungen der baulichen Gegebenheiten und durch die Einstellung von pädagogischen Fachpersonal der Bedarf an Bildungs- und Betreuungsplätzen gut gedeckt werden“, sagte die Hauptamtsleiterin weiter. „Eine gute und kooperative Zusammenarbeit der Verwaltung mit den freien Trägern und den Leitungen der kommunalen Kindergarteneinrichtungen hat hier ebenfalls zu einem guten Gelingen beigetragen.“

Bodenseekreis Vater? Gott? Allah! Muslima Rana und Orthodoxin Oksana arbeiten gerne in der katholischen Kita Das könnte Sie auch interessieren

Erstmals sind in die Bedarfsplanung auch die aktuellen Schülerzahlen aufgenommen worden. Denn ab dem Schuljahr 2026/27 hat jedes Grundschulkind einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung. Erwartet werden 301 Grundschulkinder gegenüber 266 zurzeit. Gudrun Müller-Schmidts: „Dieser Anspruch stellt die Gemeinde künftig vor große Herausforderungen, weil dafür ebenfalls Fachkräfte benötigt werden.“ In Bezug auf die Entwicklung der Geburtenzahlen hieß es, dass in den vergangenen Jahren durchschnittlich 74 Geburten jährlich registriert wurden. Es habe sich gezeigt, dass sich die Geburten in der Gemeinde tendenziell erhöhen und die Herausforderungen für das Bildungs-, Betreuungs- und Platzangebot auch weiterhin bestehen bleiben.