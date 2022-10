„Der Startschuss ist gefallen. Jetzt hoffen wir auf eine zügige Umsetzung.“ Sichtlich erleichtert zeigte sich Bürgermeister Dominik Männle, als der Gemeinderat nach rund 90-minütiger Beratungszeit den Entwurf des Bebauungsplans „Mühlhofen Mitte 2022“ sowie dessen Offenlage beschlossen hatte. Mit dem neuen Plan, der den bisherigen Bebauungsplan „Ortsmitte Mühlhofen“ aus dem Jahr 2014 ersetzt, sollen die planungsrechtlichen Grundlagen für den Bau eines Lebensmittelmarktes und rund 30 Wohnungen geschaffen werden. Damit kommt Bewegung in die Überplanung des Geländes im Mühlhofer Ortszentrum, das seit Jahren brach liegt und vom Volksmund gern „Mühlhofer Loch“ genannt wird.

Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird die Gemeinde mit dem Vorhabenträger einen Durchführungsvertrag abschließen, in dem die Modalitäten zur Umsetzung der Planung geregelt werden. Die Zustimmung des Gemeinderates zu diesem Vertrag muss vor dem Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan vorliegen. Im Bebauungsplan ist das Plangebiet laut Baunutzungsverordnung als sogenanntes Urbanes Gebiet festgesetzt, das dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und anderen Einrichtungen dient, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Maßgabe in Mühlhofen ist, dass im Erdgeschoss keine Wohnungen und in den darüberliegenden Geschossen ausschließlich Wohnungen zulässig sind.

„Der gewählte Gebietstyp lässt diese geschossweisen Festsetzungen zu und bietet gegenüber dem Mischgebiet den Vorteil, dass die unterschiedlichen Nutzungen nicht gleichgewichtig sein müssen“, erläuterte der freie Landschaftsarchitekt Helmut Hornstein aus Überlingen. Damit könnten die Ziele der Gemeinde, einerseits die Infrastruktur in Mühlhofen zu verbessern und andererseits auch dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, exakt umgesetzt werden.

Die Bebauung mit vier Vollgeschossen und einer Höhe von 14,60 Meter bezeichnete Hornstein als „knackig“, jedoch trete das Dachgeschoss zurückhaltend auf. Er wies darauf hin, dass die Anlieferungszone für den Markt eingehaust sei, sodass es nur minimale Geräuschentwicklungen in den Außenbereich gebe. Die straßenbegleitenden Gehwege und die kleine Grünfläche an der Daisendorfer Straße sollen erhalten beziehungsweise teilweise neu angelegt werden. Die Bürgervertreter begrüßten die Planung, beschäftigten sich dann aber mit Dingen, die in erster Linie Inhalt des späteren Durchführungsvertrages sein werden.

Gegenstimme wegen Fassade

Ute Stephan (BUF) stimmte gegen den Plan. Sie empfand die vorgesehene Fassadengestaltung als Fremdkörper für die Ortsmitte, die nicht tragbar und deplatziert sei. Außerdem fragte sie nach dem Standort eines Spielplatzes und forderte, dass eine öffentliche Toilettenanlage komplett integriert werden müsste. Männle antwortete, der Investor habe angeboten, einen Spielplatz zu schaffen oder ihn abzulösen; das WC müsse mit diesem noch abgeklärt werden. Domenico Ferraro (SPD) wies darauf hin, dass Mühlhofen nicht wirklich ein einheitliches Ortsbild habe und der Ortsteil sich mit dem Bau verändern werde. „Mühlhofen wird städtischer werden“, sagte er. Er sprach sich dafür aus, beim Durchführungsvertrag die künftigen baulandpolitischen Grundsätze durchzusetzen, die vor Kurzem in einer Sondersitzung diskutiert wurden. Nachhaltigkeit und Soziales sollen in Zukunft in der Gemeinde besonders groß geschrieben werden. Männle entgegnete jedoch, diese Grundsätze nicht zu streng auszulegen. „Wir brauchen noch etwas Spielraum.“

Plakate wie diese hängen seit September rund um den Bauzaun beim Mühlhofer Loch, wie die Brache im Volksmund genannt wird. | Bild: Kleinstück, Holger

Christine Allgaier (BuF) unterstrich, in Bezug auf die Höhe des Gebäudes keinen Millimeter mehr dazuzugeben. Zudem legte sie Wert auf gut zugängliche oberirdische Parkplätze. Erwin Marquart (CDU) sprach sich dafür aus, „etwas Vernünftiges“ für Radfahrer zu machen. „Die Hindernisse für Radparkplätze sollten so gering wie möglich sein“, erklärte auch Kerstin Riedmüller (SPD). Männle konnte sich vorstellen, für ordentliches Radparken zwei Stellplätze abzugeben.

Eine öffentliche Informationsveranstaltung findet am Donnerstag, 27. Oktober, 18 Uhr, im Gasthof Sternen statt. Planer und Architekten werden den Sachstand und die aktuellen Planungen der „Neuen Mitte“ in Mühlhofen vorstellen und für Fragen der Bürger zur Verfügung stehen.