Eine Gelegenheit, Einblick in das kulturelle, sportliche, künstlerische und kulinarische Leben der Menschen vor Ort zu bekommen: Das bietet nach Ansicht von Bürgermeister Dominik Männle die interkulturelle Woche, an der die Gemeinde erstmals teilnimmt.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen viele Beteiligte

Männle freute sich bei der Eröffnungsveranstaltung im evangelischen Gemeindehaus, dass sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen viele Bürger, Vereine, Einrichtungen und Organisationen beteiligten. Zum Start gab es zwei Aktionstage mit Spiel, Spaß und Musik, deren Programm vom Trommel-Workshop und einem Fahrrad-Workshop über einen Tennis-Schnupperkurs bis zum Erlernen des kleinen Fußball-Abc reichte.

Das weitere Programm Actionboundrallye Bis 9. Oktober läuft eine Actionboundrallye in der Treffpunktbücherei, eine Schatzsuche mit Smartphone oder Tablet. Das Prinzip ist ähnlich wie bei einer Schnitzeljagd oder bei Geocaching, erweitert durch Medieninhalte, Internet und die Möglichkeit, als Spieler selbst etwas beizutragen. Filme und Gespräch Am Samstag, 10. Oktober wird um 15 Uhr im Welterbesaal in Film und Gespräch dem Thema „Jeder ist anders, alle sind gleich“ nachgegangen und um 19 Uhr der Kurzfilm „Heimkommen. Fünf Menschen, fünf Wege“ mit Podiumsdiskussion gezeigt. Fotoausstellung Am Sonntag, 11. Oktober um 17 Uhr wird in der Bücherei die Fotoausstellung „Mein Lieblingsplatz in Uhldingen-Mühlhofen“ des Fotoclubs eröffnet.

Männle erinnerte an das gesellschaftliche Engagement, das niemals reiner Selbstzweck, sondern freiwilliger Einsatz für einen guten Zweck sei. „Es ist immer ein Beitrag für die anderen und in diesem Fall für die gesamte Gemeinde.“ Die Woche, die unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“ steht, hält Männle grundsätzlich für eine gute Sache.

„Besonders in Zeiten von zunehmendem Rassismus und von wachsender Fremdenfeindlichkeit aber ist es geboten, ein Zeichen zu setzen für ein gutes, friedliches Miteinander aller Menschen.“ In Bezug auf die Hygiene- und Ablaufkonzepte sagte Männle: „Wir haben dabei sozusagen das Motto der interkulturellen Woche in die Tat umgesetzt und ihm eine ganz neue Qualität verliehen.“