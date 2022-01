Typischer Marihuana-Geruch hat die Polizei in Uhldingen-Mühlhofen auf die Spur eines 24-Jährigen gebracht, der mutmaßlich mit Betäubungsmitteln handelt. Das schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Die Beamten waren am Dienstag in einem Wohnhaus mit Ermittlungen in einem anderen Fall beschäftigt, als sie den Geruch wahrnahmen, der sie an die Wohnungstür des Tatverdächtigen führte.

Als die Beamten die Wohnung des 24-Jährigen durchsuchten, fanden sie eine geringe Menge Marihuana, offenbar verschreibungspflichtige Medikamente sowie mehrere hundert Euro Bargeld und Beweise, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten. Jetzt ermitteln die Beamten des Polizeireviers Überlingen wegen des Verdachts des Handeltreibens mit illegalen Betäubungsmitteln gegen den 24-Jährigen.