Alle vier im zurückliegenden halben Jahrhundert amtierenden Bürgermeister gaben sich auf dem Podium des gut besuchten Welterbesaals ein informatives und unterhaltsames Stelldichein, boten Einblicke in die Schwerpunkte ihrer jeweiligen Amtszeit und plauderten aus dem Nähkästchen.

Eine Liebesheirat war das nicht

Karl-Heinz Weber, 1972 Gründungsbürgermeister und mit der längsten Amtsdauer versehen, zeichnete ein kontrastreiches Bild jener Situation, als sich die drei bislang selbstständigen Gemeinden Mühlhofen, Ober- und Unteruhldingen „nicht ganz freiwillig“ den Vorgaben der Gemeindereform beugten. Aber, so erinnert er sich, „das war uns dann doch lieber, als getrennt in einer Eingemeindung nach Meersburg, Überlingen oder Salem zu verschwinden“. Eine „Liebesheirat“ sei das nicht gewesen, aber jeder Ort habe dann wenigstens ein Lieblingsprojekt anmelden dürfen. Mühlhofen etwa bekam ein Hallenbad, Oberuhldingen eine Musikschule.

Strittig war zunächst auch der Name des neuen Gebildes, „Seefelden“ oder „Birnau“ wurden als Alternativen diskutiert. Die späteren Streitigkeiten um die Führung der B-31-Trasse hätten zu beinahe „bürgerkriegsähnlichen Zuständen“ geführt.

Dem interessierten Publikum im gut besuchten Unteruhldinger Welterbesaal bot sich ein unterhaltsamer Ausflug in ein halbes Jahrhundert Ortsgeschichte. | Bild: Hartmut Ferenschild

Als einer der ersten Grünen Bürgermeister folgte 1996 Ralf Bürk. Er führte Umwelt als Querschnittsaufgabe für alle Bereiche der Gemeinde ein. In seiner Dienstzeit sei bereits zu erkennen gewesen, dass jeder Ortsteil sein unverwechselbares Profil habe bewahren können, aus dem Uhldingen-Mühlhofen sich heute in gegenseitiger Ergänzung zusammensetzt. „Einheit in der Vielfalt“ nannte Bürk diese Situation.

Pfahlbauten wurden zu Weltkulturerbe

Als Bürk im Jahr 2004 Edgar Lamm nachfolgte, zeichnete sich eine kritische Lage der öffentlichen Finanzen ab, bald musste streng gespart werden. Am Ende seiner Dienstjahre konnte Lamm gewaltige Rücklagen vorweisen. Zu den Höhepunkten seiner Ära zählte 2011 die Auszeichnung der Pfahlbauten als Weltkulturerbe. Davon profierten bis heute alle drei Teilorte. „Ohne die Pfahlbauten wäre die Gemeinde nicht das, was sie heute ist“, so Lamm.

Dominik Männle wurde 2020, so beklagte er, „in die Pandemie hineingewählt“. Nun sei er froh, sich wieder mit Bürgern treffen und Probleme auch öffentlich angehen zu können, die durch die Klimakrise und Putins Krieg nicht kleiner geworden seien. Für das leidige „Mühlhofer Loch“ stellte er eine fertige Bebauung bis 2025 in Aussicht. Wie ein roter Faden zog sich durch die Statements aller Bürgermeister der Dank für ein überaus lebendiges und nachhaltiges bürgerschaftliches Engagement.