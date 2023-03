Bodensee vor 1 Stunde Hausbau vor 3000 Jahren – das Pfahlbaumuseum startet in die neue Saison Das Pfahlbaumuseum in Uhldingen-Mühlhofen öffnet am 1. April zur neuen Saison. Sie steht unter dem Motto „Haus am See – wie Pfahlbauer bauen“. Die Besucher erfahren, was für den Hausbau vor 3000 Jahren wichtig war.

Das Team steht schon bereit: Das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen öffnet am 1. April zur neuen Saison. Sie steht unter dem Motto „Haus am See – wie Pfahlbauer bauen“. | Bild: Pfahlbaumuseum