Mit Blick auf die kommenden Osterfeiertage in der Corona-Krise, an denen der Frühling möglicherweise an den Bodensee lockt, hat Bürgermeister Edgar Lamm am Freitag rund 450 Zweitwohnungsbesitzer angeschrieben. Er bittet sie, ihre Zweitwohnungen in der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen über die Feiertage nicht zu nutzen. Die Briefe müssten am Samstag bei den Empfängern eintreffen, erklärte er am Freitagabend gegenüber dem SÜDKURIER. Das Schreiben steht auch auf der Internet-Homepage der Gemeinde. „Sehr geehrte Damen und Herren Zweitwohnungsbesitzer, ich erlaube mir, Sie heute mit einer ganz besonderen Bitte anzuschreiben“, beginnt der Brief unter der Betreffzeile „Bitte um Verzicht auf Nutzung Ihrer Zweitwohnung über die Osterfeiertage".

„Aufgrund der großen Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus bitten wir Sie, über Ostern nicht in Ihre Zweitwohnung zu kommen, um sich und die Allgemeinheit zu schützen. Wir wissen natürlich sehr wohl, dass Sie Ihre Zweitwohnung ganz besonders gern an langen Wochenenden wie Ostern nutzen wollen, zumal die Wettervorhersage für die Feiertage außerordentlich Gutes verspricht.“ So heißt es in dem Schreiben, das Bürgermeister Lamm unterzeichnet hat. Gerade die Promenaden und wunderschönen Spazierwege am Bodensee verlockten natürlich dazu, sich dort aufzuhalten und es sich gut gehen zu lassen, schreibt Lamm weiter.

„Wir bitten um Ihr Verständnis“

„Durch die notwendigen massiven Einschränkungen der sozialen Kontakte mit der Beschränkung außerhalb der Wohnungen auf zwei Personen bzw. die Personen, die in einer Wohnung zusammenleben, ist es zum Schutz der Gesundheit aller angebracht, sich dort aufzuhalten, wo man seinen Hauptwohnsitz hat. Das klingt hart, aber wir bitten hier einfach um Ihr Verständnis.“ Mit dem vorübergehenden Verzicht zur Nutzung der Zweitwohnung über die Osterfeiertage würden sich die Zweitwohnungsbesitzer für Ihre eigene Gesundheit und ganz besonders auch für die Gesundheit Ihrer Mitmenschen einsetzen. „Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen trotz der widrigen Umstände schöne Osterfeiertage„ endet der Brief.

Beliebte Seeufergemeinde

Zur Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen gehört der Teilort Unteruhldingen, der zwischen Überlingen und Meersburg direkt am Bodenseeufer liegt und durch das Pfahlbaumuseum schon seit den 1920-er Jahren ein beliebtes touristisches Ziel ist. Vergangenes Jahr wurden der erste Bauabschnitt der mit großem Aufwand neu gestalteten Uferanlagen eröffnet, die direkt am beliebten Sportboothafen liegen. Ob die Gemeinde ihre Promenadenanlage komplett sperrt, um die Einhaltung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen zu garantieren, soll erst nach diesem ersten Aprilwochenende entschieden werden. Gemeinsam mit den Seeufergemeinden Meersburg, Hagnau, Stetten, Hagnau und Immenstaad kam man in Uhldingen-Mühlhofen überein, dies erst nach den Erfahrungen des Wochenendes zu entscheiden. Die Nachbarstadt Überlingen und die Gemeinde Sipplingen sperren ihre Uferanlagen bereits.