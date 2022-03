Claus Kittsteiner wurde im Mai 1943 geboren. Seine Mutter war schwanger mit ihm, als sie in Berlin ausgebombt wurde. Sie floh nach Schlesien, dann rückte die Rote Armee an, sie mussten im Winter 1944/45 abermals die Flucht ergreifen, hatten aber das Glück, einen Platz auf einem Lastwagen zu ergattern. Seine Mutter, Ruth Kittsteiner, schilderte ihm immer wieder, dass entlang ihres Fluchtwegs erfrorene Babys lagen.

Welches Gefühl beschleicht ihn, wenn er daran denkt? „Dankbarkeit.“ Er denke dann an einen Retter im Lkw, einen beleibten Mann auf dem Beifahrersitz, der ihn die ganze Zeit unter seine wärmende Jacke steckte, „so dass ich nicht wie andere Kleinkinder und Babys bei Minusgraden im Straßengraben mein Leben beenden musste“. Er denkt daran, wie sie in Unteruhldingen eine neue Heimat fanden. Kittsteiner: „Diese Dankbarkeit gegenüber dem Schicksal möchte ich anderen Menschen zugute kommen lassen.“

25 Musikinstrumente aus der ganzen Welt

Claus Kittsteiner sammelte im Laufe seines Lebens 25 Musikinstrumente in der ganzen Welt: Gitarren, Mandolinen, Balalaikas, Charangos, Ukulele, Flöten, Akkordeon, außerdem Keyboard, Kontrabass, Klavier und E-Piano. Es würde für ein ganzes Orchester reichen.

Video: Hilser, Stefan

Tatsächlich ist es der Traum des 79-Jährigen, ein Orchester zu formen, denn er möchte seine Instrumente geflüchteten Menschen aus der Ukraine zur Verfügung stellen. Seine Einladung gilt auch den Russen, die als Gegner von Putins Kriegspolitik verfolgt werden und geflüchtet sind.

Wer will, der darf auch solo spielen

Die Idee vom Orchester ist kein Muss. Er verleiht seine Instrumente auch an Leute, die lieber solo spielen möchten. Wer will, kann auf seinem Klavier bei Kittsteiner zu Hause spielen, gerne auch leise am E-Piano, mit Kopfhörer.

„In mir Musik erklingen zu lassen, das hat mich von mancher Traurigkeit erlöst.“ Claus Kittsteiner

„Ich möchte gute Gefühle statt trauriger Gedanken ermöglichen“, sagt der pensionierte Lehrer, der in Berlin an einem Gymnasium arbeitete. „Wer Musiker ist, weiß, wie wichtig dieses zu sich selbst kommen beim Musizieren sein kann. Auf diese Weise glückliche Momente verspüren zu können, kann gerade bei Jugendlichen und Kindern viel bewirken, die das Kriegserlebnis noch nicht verarbeiten können.“

Claus Kittsteiner auf dem Balkon seiner Wohnung in Unteruhldingen. Für ihn ist der Bodensee eine Rückkehr an den Ort seiner Kindheit, wo seine Familie am Ende des Zweiten Weltkriegs eine Zuflucht fand. | Bild: Hilser, Stefan

Mundharmonika gegen Blechboot eingetauscht

Sein erstes Instrument war eine Mundharmonika. Claus Kittsteiner erhielt sie als Kind in Uhldingen im Tausch gegen ein Spielboot aus Blech, so eines, in das man eine Kerze stellt, damit es blubbert und fährt. Er habe nie gelernt, mit Noten zu spielen, doch als er im Radio die damaligen Schlager hörte, konnte er sie bald selber spielen. Er war talentiert, was sein Vater zu unterdrücken versuchte. Der Kriegsheimkehrer Rudolf Kittsteiner, der in Uhldingen, später in Weildorf bei Salem, einen Tacho-Reparaturdienst betrieb, zwängte seinen Sohn in einen Handwerksberuf.

Aufhalten ließ sich das Talent nicht, wie Kittsteiner berichtet, dessen Leben sich wie ein Bilderbuch aus düsteren und heiteren Erlebnissen vor einem ausbreitet.

Er zog als Straßenmusiker durch Spanien, spielte Flamenco, er lebte in Peru, unterstützte die Kinder der Indigenen, schrieb für sie ein Lehrbuch in Quechua. In Überlingen gründete er die Jazzband „The Old Bucket‘s“, ein Foto von 1962 zeigt ihn im damaligen Torkelkeller. Ende der 1970er Jahre kam ihm eine „Erleuchtung“, wie er sagt: „Ich bin zurück aus Spanien getrampt, habe die ganze Nacht in Paris in einem Jazzlokal gespielt, legte mich dann in die Notre Dame zum Schlafen, da fing der Organist frühmorgens an zu spielen, ich bin aufgewacht, der spielte wie ein Herrgott – da kam es über mich wie bei einer Marienerscheinung in Lourdes: Ich will auch Klavier spielen.“

Mitgefühl mit Menschen in Not

Die Erinnerungen an das, was ihm seine Mutter über den Krieg erzählte, holten Kittsteiner immer wieder ein. Er wisse nicht, was er im Bauch seiner Mutter spürte, als sie im Luftschutzkeller saß, und wie traumatisch die Flucht aus Schlesien für ihn selber war. Doch habe er ein Leben lang immer gut verstanden, wie sich Menschen in existenzieller Not fühlen müssen.

Ehrenamtlich in der Hölle von Moria gearbeitet

Seit 2015 arbeitete er ehrenamtlich in den Flüchtlingslagern auf der griechischen Insel Lesbos. 2020 versorgte er mittellose unbegleitete Kinder und Jugendliche im Außenlager des Flüchtlingslagers Moria mit überlebensnotwendigen Gütern.

„Bei meiner Arbeit mit Flüchtlingskindern auf Lesbos kamen mir meine eigenen Kindheitserlebnisse wieder sehr nahe. Das innere Erlebnis beim Musizieren, in mir Musik erklingen zu lassen, mich so selber zu spüren in schwierigen Situationen, das hat mich von mancher Traurigkeit erlöst.“ Nun wolle er den geflüchteten Menschen aus der Ukraine ein wenig zu strahlenden Gesichtern verhelfen, „selbst wenn der Schrecken von Krieg, Flucht und Verlust ihr Denken und Fühlen gefangen hält“.

Claus Kittsteiners Projekt steckt noch ganz in den Kinderschuhen. Er ist noch völlig offen für das, was auf diesen Bericht hin an schönen Tönen entstehen kann. Wer Interesse hat, vielleicht jemanden kennt, der für das Projekt geeignet wäre, nimmt Kontakt mit ihm auf, am besten per E-Mail an c.k.info@gmx.de