Vor der Traumkulisse des Sees flanierten und schlemmten Besucher anlässlich des jüngsten Kunst- und Genießermarktes. Rund 70 Stände gab es zur Auswahl.

Kunstvolles aus Holz, Keramik, Ton und Metall war ausgestellt. Ebenso fein duftende Seifen, Filzmoden oder Kunstkarten. Die weiblichen Gäste fühlten sich von mehreren Schmuckständen angezogen. Die Würzburgerin Liz und ihr Partner David aus Galizien zeigten gern, wie sie ihre Unikate aus Makramee mit Heil-und Edelsteinen herstellen. Von zwei Stunden bis zu drei Tagen dauert der Herstellungsprozess, erzählte die junge Künstlerin. Polyester, Baumwolle und Wachs werden von ihr und David verarbeitet und am Ende mit dem Feuerzeug „gebrannt“. Die Idee die besonderen Ketten und Armbänder zu fertigen, ist ihnen auf Reisen gekommen. Lange waren sie mit ihrem Bus in Asien unterwegs. Auch jetzt tingeln beide in Deutschland und bieten ihr Kunsthandwerk auf Märkten an. Auch bei Cornelia Park wurden Schmuck- und Edelstein-Fans fündig. Die Tübinger Geologin bot neben farblicher Beratung auch fachliche Infos über Herkunft und Vorkommen.

Um Kulinarisches ging es etwa bei Imkerin Barbara Dorn. Drei Honigsorten bot sie feil. Ihre Bienenstöcke stehen in Owingen und Lippertsreute. „Der Standort ist beim Honig wie beim Wein entscheidend“, so Dorn. Am Stand gegenüber kamen Senfliebhaber auf ihre Kosten. Überraschende Kombinationen etwa mit Williamsbirne oder Ahornsirup, Maronen und Whisky waren bei der Salemer Senfmanufaktur zu finden. Der mit Rum und Chili firmierte unter „Piratensenf“. Ein weiterer Salemer Betrieb bot handgemachte Getränke an. Besonders der neue Bodenseespritz erfreute sich großer Beliebtheit. Mitarbeiterin Angelika Eck verwies auf die Zutaten Orange und Limette. Ein Mix aus 20 Kräutern wie Wermut, Koriander und Schafgarbe brächten den unverwechselbaren Geschmack. Aufgegossen mit Secco und einem Schuss Wasser wurde daraus ein leckerer Sommerdrink.