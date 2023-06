Aufgrund des mittlerweile in Betrieb genommenen Neubaus des Kinderhauses Sonnenschein beziehungsweise der neuen Zweigstelle Kinderhaus Regenbogen stehen der Gemeinde in den Kindertagesstätten 22 Plätze mehr als bisher zur Verfügung: 270 statt bisher 258 für Kindergartenkinder (Ü3), und 80 statt 70 für Kleinkinder (U3). Also zusammengerechnet 350 Plätze – und das in 20 Gruppen.

Das erweiterte Platzangebot im Kinderhaus Sonnenschein ist in die vom Gemeinderat verabschiedete Kindergartenbedarfsplanung 2023/24 einbezogen worden. Zu einer solchen Planung sind die Gemeinden als örtlicher Träger der Jugendhilfe seit Änderung des Kindergartengesetzes 2009 jährlich verpflichtet.

Hauptamtsleiterin Gudrun Müller-Schmidts stellte dem Gremium die gesetzlichen Voraussetzungen, die Ist-Situation mit den vorhandenen Betreuungseinrichtungen sowie die Betreuungs- und Platzangebote dar und zeigte die Bedarfsermittlung auf. Sie machte darauf aufmerksam, dass es in Uhldingen-Mühlhofen ein beispielhaftes Angebot an Betreuungsformen gibt, sei es in Regelgruppen oder in Halbtags-, Ganztags- und Kleinkindgruppen sowie in Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten – teilweise mit Verpflegung und Mittagessen in allen Kindergärten. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird dadurch gewährleistet“, sagte sie. In den zurückliegenden Jahren hat die Gemeinde laut Müller-Schmidts die gesetzlichen Kinderbetreuungsplätze mit einem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gewährleisten können. „Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass die Frist von sechs Monaten bis zur Platzvergabe benötigt wurde und die Eltern eine längere Wartezeit hingenommen haben.“

Neben den ständigen Erweiterungen und durch das Einstellen von pädagogischem Fachpersonal habe der Bedarf an Bildungs- und Betreuungsplätzen gut gedeckt werden können, erläuterte die Hauptamtsleiterin. „Hierbei spielte auch die gute und kooperative Zusammenarbeit mit den freien Trägern eine wichtige Rolle, um für die Kinder jeweils eine gute Bildungs- und Betreuungslösung zu finden.“

Da es nach Worten Müller-Schmidts seit Beginn des Kindergartenjahres 2022/23 steigende Anmeldezahlen gibt, werden die zwei neuen Halbtagsgruppen im Kinderhaus Regenbogen zur Entlastung der derzeitigen Situation benötigt und voraussichtlich ab September mit dem entsprechenden Personal in den ehemaligen Räumen des Kinderhauses Sonnenschein umgesetzt. „Zudem wird eine Schulkindergartengruppe der Sonnenbergschule Salem-Buggensegel mit zirka zehn Kindern ebenfalls im Haus untergebracht“, berichtete die Hauptamtsleiterin. Dazu soll einer der drei Gruppenräume an das Landratsamt Bodenseekreis vermietet werden. „Hier ist eine Intensivkooperation hiesiger Kindergartenkinder mit den Kindern der Sonnenbergschule geplant“, verdeutlichte Gudrun Müller-Schmidts. „Die Einrichtungen arbeiten dabei zusammen unter einem Dach, bleiben formal aber als eigenständige Einrichtungen als solche erhalten“, ergänzte sie.

In puncto Geburtenzahlen sagte die Hauptamtsleiterin, dass in den vergangenen Jahren durchschnittlich 73 Geburten jährlich registriert wurden. Es habe sich gezeigt, dass es tendenziell mehr Geburten in der Gemeinde gebe und die Herausforderungen für das Betreuungs- und Platzangebot weiterhin bestehen bleiben. Müller-Schmidts machte zudem klar, dass Kinder zunehmend bereits nach Vollendung des ersten Lebensjahres in die Kindertagesstätten gebracht werden. „Dies zeigt sich durch die Zunahme von Anmeldungen für eine Betreuung im U3-Bereich für Halbtagsgruppen.“

Die Kindergärten und deren Angebote Im kommenden Kindergartenjahr stehen in den Kindergärten der Gemeinde 350 Plätze zur Verfügung, davon 80 für Kleinkinder (U3). 449 Kinder haben einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. 28 Kinder besuchen derzeit auswärtige Betreuungseinrichtungen, zehn auswärtige Kinder kommen in die Kindergärten der Gemeinde. Max und Moritz , Oberuhldingen: Träger ist die Gemeinde, die Leitung hat Marion Dörfler. 143 Plätze, davon 20 für U3, sieben Gruppen, 19 Erzieherinnen.

, Oberuhldingen: Träger ist die Gemeinde, die Leitung hat Marion Dörfler. 143 Plätze, davon 20 für U3, sieben Gruppen, 19 Erzieherinnen. Sonnenschein , Mühlhofen: Träger ist die Gemeinde, die Leitung hat Dominik Mattes. 98 Plätze, davon 20 für U3, fünf Gruppen, 13 Erzieherinnen.

, Mühlhofen: Träger ist die Gemeinde, die Leitung hat Dominik Mattes. 98 Plätze, davon 20 für U3, fünf Gruppen, 13 Erzieherinnen. Sonnenschein-Zweigstelle Regenbogen : 22 Plätze, davon zehn U3, zwei Halbtagsgruppen und vier Erzieherinnen.

: 22 Plätze, davon zehn U3, zwei Halbtagsgruppen und vier Erzieherinnen. St. Martin , Unteruhldingen: Träger ist die katholische Kirche, die Leitung hat Sabrina Krom. 59 Plätze, davon 22 für U3, vier Gruppen, zehn Erzieherinnen.

, Unteruhldingen: Träger ist die katholische Kirche, die Leitung hat Sabrina Krom. 59 Plätze, davon 22 für U3, vier Gruppen, zehn Erzieherinnen. Waldkindergarten, Oberuhldingen: Träger ist der Waldkindergartenverein Uhldingen-Mühlhofen, die Leitung hat Renate Dworak. 28 Plätze, davon acht für U3 in zwei Gruppen, vier Erzieherinnen.