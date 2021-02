Das Thema war auf Anfrage von Gemeinderätin Nadine Bohn (CDU) aufgekommen. Sie sei vom Männergesangverein Unteruhldingen gefragt worden, warum der Verein beim diesjährigen Hafenfest wohl keinen eigenen Stand haben dürfe und vielmehr in eine Gemeinschaftskasse wirtschaften müsse. Der Verein sei klein und erhalte auch keine Fördergelder der Gemeinde. Bohn: „Warum bekommen die denn keinen Stand? Könnte man etwas anders für sie als Aufgabe machen, damit sie Gelder einnehmen können?“

Männle antwortete, dass das Hafenfest voraussichtlich so organisiert werden soll wie im Vorjahr die Unplugged-Konzerte. „Mit Ticketing und allem Drum und Dran“, so der Bürgermeister. Der Veranstaltungsplatz sei beschränkt in Bezug auf die Besucherzahl, weshalb eine Einlasskontrolle unerlässlich sei. Mit den Vereinen sei vereinbart worden, dass es je einen Stand für Getränke, für Speisen und für die Geschirrrückgabe geben soll. „Das Geld kommt in eine Kasse und wird durch die teilnehmenden Personen der Vereine geteilt. So wird dieses Jahr das Hafenfest voraussichtlich stattfinden“, sagte Männle. Und das wohl mit sieben Vereinen, teilte der Bürgermeister dem SÜDKURIER mit. „Dies hat sich aus dem neuerlichen Online-Treffen ergeben.“

Eine vereinseigene Bewirtung wie beim Fanfarenzug vor vier Jahren soll es beim diesjährigen Hafenfest nicht geben: Vielmehr werden voraussichtlich sieben Vereine gemeinsam je einen Essens-, Getränke und Geschirrrückgabestand betreiben. | Bild: Kleinstück, Holger

Mit der Planung seien alle Vereine bis auf den Männergesangverein einverstanden gewesen, sagte Männle im Rat. „Wenn sich dann jemand weigert, mitzumachen, ist es für mich schwierig, eine Lösung zu finden.“ Der Rathauschef appellierte daran, dass man sich dieses Jahr einmal opfern müsse, um im Sinne der Gemeinschaft zu arbeiten. Er verstehe, dass der Verein infolge seiner Altersstruktur keine Zuschüsse der Gemeinde für Jugendförderung erhalte. „Aber man muss sich halt auch einmal ein bisschen in der Gemeinschaft der Vereine engagieren und mitmachen.“

Der Verwaltungschef wies ferner darauf hin, dass man die Vereine bei den diesjährigen Unplugged-Konzerten, die gegenüber dem Vorjahr noch ausgebaut werden sollen, gleichmäßig in Bezug auf eine Bewirtung einbinden wolle. Im Vorjahr hatten unter Einhaltung der Corona-Verordnungen regionale Künstler im Sommer in entspannter Atmosphäre auf der Wiese an der Seepromenade in Unteruhldingen akustische Konzerte gegeben.