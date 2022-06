von Beatrix Köber

„Ein Fronleichnamsfest ohne Prozession ist wie eine Hochzeit ohne Tanz“, sagt Pater Bruno Metzler vom Kloster Birnau. Besonders groß war daher die Freude darüber, dass das Fest wieder wie gewohnt stattfinden konnte.

Bild: Beatrix Köber

Die Birnau feierte in diesem Jahr wieder Fronleichnam mit Prozession.

Bild: Beatrix Köber

Schon in den frühen Morgenstunden begannen die Frauen mit dem Gestalten des Blumenteppichs am Kirchenvorplatz der Birnau. Im Bild von links: Eleonore Dichgans, Johanna Wagner, Lotta Wohlgefahrt, Renate Bergmann, Renate Müller, Bianca Wesle, Lena Weber, Chiara Fuchs.

Bild: Beatrix Köber

Noch bevor es am Donnerstagmorgen richtig hell wurde, nahm der Blumenteppich Formen an. Im Bild von links: Ulrike Stamm, Christa Brunner, Renate Bergmann und Jennifer Maria Off legten den Schnabel des Pelikans.

Bild: Beatrix Köber

Jede Holunderdolde und jedes Rosenblütenblatt wurden für den Blumenteppich an der Birnau einzeln verlesen und gelegt.

Bild: Beatrix Köber

Es ist geschafft: Die Helfer mit dem rund zwanzig Quadratmeter großen Blumenteppich.

Bild: Beatrix Köber

Eine Prozession geleitete zu Fronleichnam das Allerheiligste aus der Birnau hinaus auf den Kirchenvorplatz.

Bild: Beatrix Köber

Zum Abschluss der feierlichen Fronleichnamsprozession führte Pater Bruno Metzler das Allerheiligste (in der Monstranz) über den Teppich aus Rosenblüten, Ringelblumen und Holunder.

Bild: Beatrix Köber

Der reich mit Blumen geschmückter Altar im Freien.

Bild: Beatrix Köber

Der zentrale Blumenteppich an der Birnau zeigte das Motiv des Pelikans, der seine Jungen mit dem eigenen Blut füttert.