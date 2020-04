von Jennifer Moog und Stefan Hilser

Spaziergänger haben am Donnerstag gegen 13.30 Uhr eine Frau leblos am Wegesrand liegen sehen. Wiederbelebungsmaßnahmen durch Ersthelfer und den Rettungsdienst scheiterten. Bislang deutet nichts auf ein Tötungsdelikt hin. Die Identität der Frau, die von der Polizei in einem Pressetext als „lebensälter“ beschrieben wurde, ist noch nicht bekannt.

Hubschrauber im Einsatz

Zur Klärung der Todesursache war die Kriminalpolizei mit einem Großaufgebot an Beamten vor Ort. Auch ein Hubschrauber kreiste über der Auffindestelle, die auf der Gemarkukngsgrenze zwischen Meersburg und Unteruhldingen liegt, und zwar an einem belebten Spazierweg, der die beiden Straßen Bergstraße (Uhldingen-Mühlhofen) und Gehauweg (Meersburg) miteinander verbindet.

Viel Staub aufgewirbelt

Aufgeschreckt durch zahlreiche Polizeiautos, die sowohl von Meersburg als auch von Uhldingen her zur Auffindestelle eilten, dabei auf den Waldwegen viel Staub aufwirbelten, und durch den am späteren Nachmittag angeforderten Hubschrauber, kam es zu Spekulationen in den sozialen Medien. Auch in der Nachbarschaft fragte man sich besorgt, was hier wohl geschehen sei.

Keine Hinweise auf Fremdeinwirken

Erst am Freitag gab die Polizei offiziell eine Mitteilung heraus. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte, gebe es zwar keine Hinweise auf ein Fremdeinwirken. Es fehlten aber auch eindeutige Hinweise, zum Beispiel die eines Zeugen, der einen medizinischen Notfall bestätigen könnte. In so einer Situation sei es Routine, „alle Register zu ziehen“ und Spuren für alle Eventualitäten zu sichern.

Für ihre kriminaltechnischen Untersuchungen sperrte die Polizei den Wald ab und forderte einen Hubschrauber an. Das sei nötig, um Übersichtsaufnahmen von der Stelle zu erhalten, so die Aussage eines Polizeisprechers. Wenn der Hubschrauber anschließend am Bodenseeufer entlanggeflogen ist, dann stehe dieser Flug in keinem Zusammenhang zu dem Einsatz.

Nun führte das massive Polizeiaufgebot noch am Donnerstagabend zu vielen Gerüchten, die die Polizei mit einer eigenen Meldung auf Facebook einzufangen versuchte.

Zeugen gesucht

Nähere Erkenntnisse verspricht sich die Kriminalpolizei von einer Obduktion, die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in den nächsten Tagen stattfinden werde. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Identität der bisher unbekannten Frau geben können, oder die möglicherweise eine weibliche Person in ihrem persönlichen Umfeld vermissen, sich mit der Kriminalpolizei Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/70 10, in Verbindung zu setzen.