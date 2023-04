Vorsitzender Uwe Neumann freute sich beim Festakt im Welterbesaal über viele Gäste: „Zeigt es doch, dass unser Verein eingebettet ist in die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen, in ihre vielfältige Vereinslandschaft und die große Gemeinschaft der Fotofreunde am Bodensee.“ Umrahmt wurde die Veranstaltung von einem abwechslungsreichen Foto- und Videobericht „Leidenschaft Fotografie“ des Reisefotografen Immanuel Schulz aus Berg bei Ravensburg.

Neumanns Darstellungen zufolge wurde der Club 1963 im Gasthaus „Krone“ in Unteruhldingen gegründet. Mit Erich Scheide habe man im Dezember das letzte Gründungsmitglied verloren, auch das Gasthaus gebe es nicht mehr. „Aber der Fotoclub ist an Mitgliedern gewachsen und zu einer festen Größe in der Gemeinde geworden“, sagte der Vorsitzende. 1976 habe man in der ehemaligen Schule einen Clubraum mit voll ausgestatteter Dunkelkammer beziehen können.

Der große Umbruch sei mit dem Einzug der Digitalfotografie um die Jahrtausendwende gekommen; die Dunkelkammer sei zur Abstellkammer geworden. Der neue Clubraum im Gebäude der Touristinformation, der vor sechs Jahren bezogen wurde, habe keine Dunkelkammer mehr, dafür aber Computer, DIN-A-3-Fotodrucker, HD-Beamer und Großbildschirm. „Der technologische Umschwung war groß, aber mit unseren über 30 Mitgliedern sind wir ein stabiler und aktiver Verein geblieben“, sagte Uwe Neumann.

„Fotografieren ist mehr, als auf den Auslöser zu drücken“, zitierte Bürgermeister Dominik Männle die französische Fotografin Bettina Rheims. „In diesem Spruch findet sich unser Fotoclub wieder, der mit Clubabenden und mit vielen Veranstaltungen sehr rege am Gemeindeleben teilnimmt.“ Die Gründungsväter hätten aus Überzeugung und mit Idealismus Hobbyfotografen gesucht. „Wie wir sehen, ist das ihnen sehr gut gelungen“, sagte der Rathauschef. „Wir sind dem Fotoclub für seine qualitativ hervorragende Arbeit außerordentlich dankbar. Wir sind stolz darauf, einen solch erfolgreichen Verein in unserer Gemeinde zu haben.“