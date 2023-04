„Das Thema Wohnraum wird uns auch in diesem Jahr beschäftigen und weiterhin vor große Herausforderungen stellen.“ Darauf machte Susanne Hofmaier, seit 2016 Integrationsbeauftragte der Gemeinde, während ihres Jahresberichtes im Gemeinderat aufmerksam. Weiterhin werde versucht, die in Anschlussunterbringungen (AU) lebenden Geflüchteten in private Mietverhältnisse zu vermitteln.

Durch den Krieg in der Ukraine ist laut Hofmaier die Anzahl der Schutzsuchenden enorm gestiegen, sodass weiterer Bedarf an Unterbringungen notwendig wurde. „Glücklicherweise war und ist die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sehr groß, sodass viele Menschen aus der Ukraine privat eine Wohnung finden konnten.“ Hofmaier machte bewusst, dass wegen steigender Flüchtlingszahlen aus den verschiedensten Ländern die Gemeinde mit neuen Zuweisungen rechnen und weiteren Wohnraum anbieten müsse.

Im Vorjahr sei es aufgrund der vielen Geflüchteten aus der Ukraine notwendig geworden, über gemeinschaftliche Unterbringungen nachzudenken. Man habe auch größere Objekte – beispielsweise ein Hotel und vier Häuser – anmieten müssen, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Das dezentrale Unterbringungskonzept habe man weitestgehend verwirklichen können, wodurch ein gutes Zusammenleben ermöglicht werde. In den von der Gemeinde angemieteten Wohnungen lebten hauptsächlich Familien oder Frauen mit Kindern. „Nur vier Wohnungen sind von Wohngemeinschaften oder von einer Person bewohnt“, sagte Hofmaier.

Sie machte darauf aufmerksam, dass in den Jahren 2015 bis 2021 insgesamt 171 Menschen in Anschlussunterbringung aufgenommen worden seien. Zum Jahresende 2022 habe man bereits 128 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. „Zählt man noch die 87 Personen dazu, die 2022 in Uhldingen-Mühlhofen gewohnt und zwischenzeitlich umgezogen oder in die Ukraine zurückgegangen sind, ist ersichtlich, dass die Zahl für 2022 vielfach höher ist als die Gesamtzahl der sieben Jahre davor“, sagte Hofmaier. Von den aktuell 140 Ukrainern lebten 83 in privaten Mietverhältnissen, 57 seien durch die Gemeinde untergebracht, davon 24 in der Unterkunft Hotel Sonne.

Mit Blick auf die aus der Ukraine Geflüchteten lobte Hofmaier, dass die Hilfsbereitschaft und das Engagement in der Bevölkerung „unfassbar groß“ gewesen seien, sodass bereits im März und April sehr viele Menschen in privaten Wohnungen aufgenommen worden seien. Auch Integrationsprojekte wie Deutschkurse und das Begegnungscafé hätten sehr schnell organisiert und dank der zahlreichen Engagierten verwirklicht werden können. Hofmaier: „Die hohen Besucherzahlen des Cafés und auch die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Deutschstunden zeigen, dass durch die ehrenamtlich Engagierten hier ein wirklicher Bedarf abgedeckt wird.“

Geplant sei, in diesem Jahr wieder mit Besuchsrunden in den Wohnungen zu starten. „Die regelmäßigen Besuche in den Wohnungen oder die Begegnungen mit den Familien bei Veranstaltungen hinterlassen immer einen Eindruck, wie es den Menschen aktuell geht und wo Bedarfe bestehen“, sagte die Integrationsbeauftragte. Denn viele Themen und Probleme würden erst vor Ort in einer vertrauensvollen Begegnung angesprochen, so Hofmaier.

Als größte Herausforderung für dieses Jahr bezeichnete Hofmaier den Umzug des interkulturellen Gemeinschaftsgartens. Nicht zuletzt solle das ehrenamtliche Engagement im Bereich Integration gepflegt, erhalten und belebt werden. „Die Unterstützung seitens der Bürger ist etwas Besonderes“, würdigte Ratsmitglied Enrico Ferraro (SPD). „Es ist unschätzbar, was Sie leisten. Die Menschen sind bei Ihnen in guten Händen“, lobte Ferraro die Integrationsbeauftragte. Ähnlich sah es Jean-Christophe Thieke (CDU): „Es ist fast einmalig, was da läuft.“

Die interkulturelle Woche „Neue Räume“ findet vom 24. September bis 1. Oktober statt. Der Tag des Flüchtlings ist am Freitag, 29. September.