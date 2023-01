Für zwei jugendliche Ausreißerinnen endete die vermeintliche Freiheit am Donnerstag am Reutiner Bahnhof bei Lindau. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Beamte der Bundespolizei gegen 14.30 Uhr die beiden Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Jugendlichen von ihren Erziehungsberechtigten in Uhldingen-Mühlhofen und Überlingen als vermisst gemeldet worden waren. Beide waren zuhause ausgerissen und zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben.

Beamte finden bei Durchsuchung ein Messer

Die Polizei verständigte die Erziehungsberechtigten, welche die Mädchen in der Polizeiinspektion Lindau abholten. Bei einem der Mädchen hatten die Beamten bei der Durchsuchung ein Messer gefunden und sichergestellt. Gegen die Jugendliche wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.